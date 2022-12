Marta Kos je prepričana, da se okoliščine, zaradi katerih je odstopila od kandidature za predsednico države in zaradi česar je pozneje odstopila tudi kot podpredsednica stranke, niso spremenile. »Nasprotno, ostajajo enake in se zaostrujejo. Na to kaže tudi trenutni konflikt glede Tatjane Bobnar in njen odstop z mesta ministrice za notranje zadeve,« pravi Kos.

Zato je nekdanja podpredsednica Svobode sledilcem na družabnih omrežjih sporočila, da je njen odstop tudi neposredna podpora Tatjani Bobnar. »In hkrati svarilo, da prihodnost spoštovanja demokratičnih standardov ne sme biti odvisna od nekaj posameznikov, temveč od kulture dialoga, ki temelji na vrednotah. Predvsem tistih, ki smo si jih v Gibanju Svoboda izbrali za najpomembnejše: spoštovanje, svoboda, odgovornost in zaupanje,« še meni Marta Kos.