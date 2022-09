Kar malce čudno bi bilo, če se na zadnjem letošnjem teniškem turnirju največje četverice v New Yorku ne bi vrstila presenečenja. Za zadnjega je poskrbel Karen Hačanov, ki je v četrtfinalu izločil favoriziranega Nicka Kyrgiosa. Rus se je v atomskem tenisu, v katerem sta tekmeca v petih nizih dosegla kar 61 asov (enega več je dosegel Kyrgios), prvič uvrstil v polfinale turnirja za grand slam. Za uvrstitev v veliki finale se bo pomeril proti Norvežanu Casperju Ruudu, ki je bil v treh nizih boljši od Italijana Mattea Berrettinija.

»Pričakoval sem natanko takšen dvoboj, kot se je odvijal. Skoraj štiri ure sem tekel za vsako žogico ter bil maksimalno osredotočen na svojo igro. Pričakoval sem tudi raznorazne vložke tekmeca, ki me niso vrgli iz tira. Ponosen sem na zmago in upam, da ni zadnja letos v New Yorku,« je po največjem uspehu v karieri povedal Karen Hačanov. Kyrgios je imel znova izjemen odstotek prvega servisa, saj je zadel v polje kar 72 odstotkov prvih začetnih udarcev. Hačanov je bil statistično precej boljši pri osvojenih točkah na drugi servis, saj jih je dobil 64 odstotkov (43 točk), medtem ko Kyrgios 47 odstotkov (21 točk).

V ženski konkurenci letos v New Yorku najbolj navdušuje Caroline Garcia. Francozinja je v zadnjih mesecih morda celo najboljša igralka na svetu. Na generalki pred New Yorkom je osvojila turnir v Cincinnatiju, kjer je vključno s kvalifikacijami dobila kar osem dvobojev. Pred tem je opozorila nase v Varšavi, kjer je na domačem terenu prve igralke sveta Ige Šwiatek na peščeni podlagi premagala Poljakinjo ter osvojila turnir. Letos v New Yorku še ni izgubila niza. Nobena izmed petih tekmic niti ni v enem nizu osvojila pet iger. Največ sedem jih je v dveh nizih v četrtfinalu dobila Američanka CoCo Gauff.

Meje Afrike v tenisu še naprej premika Ons Jabeur. Tunizijka se je z zmago nad Avstralko hrvaškega rodu Aljo Tomljanović prebila v polfinale, na zmagoviti poti v New Yorku pa je izgubila le en niz. Tunizijka ima za sabo izjemno leto. V Madridu je kot prva Afričanka osvojila turnir serije masters 1000, zmagala je še v Berlinu, bila finalistka na Wimbledonu, Charlestonu in Rimu ter četrtfinalistka v Sydneyju, Stuttgartu, San Joseju, Dubaju in Dohi. Ons Jabeur polfinala letos še ni izgubila. V New Yorku jo v podobi Caroline Garcia bržčas čaka najvišja ovira.