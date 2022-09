V konkurenci mladih konjev tekmujejo v olimpijskih disciplinah, torej tudi v dresuri, konji, stari do sedem let. Na letošnjem državnem prvenstvu (DP) so se pomerili v zgolj dveh kategorijah, in sicer štiri in pet let stari konji. Med prvimi je zmagal kastrat anglo-evropske pasme Nixon Frost PSH, med petletniki pa hanoveranska kobila Flower.

Osrednji del tridnevnega turnirja so bile sicer tekme za DP v dresurnem jahanju. Že v petek in soboto so se merile tekmovalke, v nedeljo pa se je z zaključnimi tekmami oblikoval vrstni red v posameznih kategorijah. Ne, ne gre za napako, ko je v prejšnjem stavku pisalo, da so se merile tekmovalke – v vseh treh dnevih sta se na startu pojavila le dva jahača in še to eden izven konkurence.

Med sodniki je bil tudi Ladislav Fabris, večkratni državni prvak v dresuri, član ekipe na olimpijskih igrah leta 1984, uspešen na evropskih in svetovnih prvenstvih ter na tekmah svetovnega pokala: »Organizacija prvenstva je bila izjemna, glede jahanja in tega, kar smo videli, pa je jasno, da je pred nami še veliko dela. Predvsem smo zelo 'tanki' v članski konkurenci, zato bi bilo treba začeti bolj načrtno graditi pri mlajših kategorijah. Tako bom rekel: premalo dobrih je, da bi bili lahko veseli.«

V članski konkurenci je bila le jahačica Anja Gerjevič na takšni ravni, da je lahko odjahala nalogo grand prix, seveda s konjem, ki je bil kos zahtevnim elementom. To je bil soliden nastop in upati je, da bo prihodnje leto še kdo, ki bo sposoben ali sposobna odjahati najzahtevnejše naloge, seveda s konjem, ki to zmore in zna. Mogoče bi bil vtis precej drugačen, če bi se DP udeležili tudi jahačice in jahači iz Lipice. Včasih je bila namreč Lipica tudi v tekmovalni dresuri v vrhu, tudi na mednarodnih tekmah, na hipodromu Kamnica pa je čast lipicancev branil zgolj žrebec Maestoso Batosta XII, ki ga je jahala zmagovalka Katarina Julija Pipan v mladinski konkurenci.