Z glasbo podčrtani Jože Plečnik

Koncertni cikel Plečnik in a-cappella 2022 se bo že tretjič odvil v začetku septembra, prvi koncert bo v četrtek, preostali štirje pa ob četrtkih do 6. oktobra. Gre za cikel, ki je našel nišo med glasbo in arhitekturo – predstavljajo se vokalni sestavi, ki pojejo a-cappella, torej brez glasbene spremljave, in sicer na slikovitih lokacijah v Ljubljani, kjer je svoj pečat pustil arhitekt Jože Plečnik.