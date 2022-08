Več občanov nas je opozorilo na stanje Ceste v Gorice. Prve poškodbe so že na križišču omenjene ulice in Tržaške ceste, kjer je na več mestih razpokal asfalt, nastale so luknje in večje udarne jame, ki so jih upravljalci cest sicer v preteklosti krpali, a je že laiku jasno, da dodatna manjša popravila poškodb ne bodo več zadoščala. Potrebna bo celovita prenova.

Popolnoma razpokan asfalt se nato nadaljuje po Cesti v Gorice proti jugu. Medtem ko pešce pred gostim prometom in velikim številom tovornih vozil varuje pločnik, kolesarji ločene infrastrukture nimajo. Tako jim preostane bodisi vožnja s hitrostjo pešca po pločniku bodisi preizkušanje sreče na degradiranem cestišču, obremenjenem s tovornim prometom.

Težka tovorna vozila

Eden od Ljubljančanov ravno v prometu težkih tovornih vozil vidi vzroke za slabo stanje cestišča. Pojasnil je, da je Cesta v Gorice dnevno obremenjena s komunalnimi vozili iz vse Slovenije, tam vozijo tovorna vozila betonarne, družbe Surovina in prevozniških podjetij. Navsezadnje k obremenitvi ceste prispevajo tudi avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa.

Da imajo v sklopu rednih vzdrževalnih del v načrtu tudi sanacijo poškodovanega križišča Tržaške ceste in Ceste v Gorice, so potrdili na direkciji za infrastrukturo in dodali, da je pobudo za ureditev poškodovanega vozišča dala občina, saj da je treba sanirati tudi del lokalne ceste, kar je v pristojnosti občine. »Če bo v kratkem dosežen dogovor, bi bila lahko sanacija vozišča izvedena še letošnjo jesen,« so dejali na direkciji.

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da dogovora z direkcijo še niso sklenili. Potrdili so, da načrtujejo prenovo dela Ceste v Gorice, in sicer na odseku med Tržaško cesto in Malim grabnom. Ta odsek je vezan tudi na občinski podrobni prostorski načrt Dolgi most, ki zajema območje okoli stavbe na naslovu Cesta v Gorice 1. Ureditev tega območja je bila uvrščena v projekt gradnje kanalizacijskega omrežja, ki ga finančno podpira evropski kohezijski sklad, »toda glede na to, da še ne razpolagamo s pravico graditi, ni pričakovati, da bi se prenova križišča lahko začela že jeseni«, so povedali na občini. »Za odsek od Malega grabna do Ramovševe ulice pa se trenutno izdelujejo načrti,« so še dodali na občini in omenili, da je s Cesto v Gorice povezano tudi komunalno urejanje območja Črni log, ki je trenutno v fazi projektiranja.

Cesto v Gorice bodo podaljšali

Tudi na občini se strinjajo, da k poškodbam cestišča zaradi teže prispeva tovorni promet. »Ker gre za gospodarsko cono, je na tem območju tovrstnih vozil več, zato so poškodbe bolj pogoste oziroma bolj vidne,« so pojasnili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Dolgoročno občina sicer namerava dograditi Cesto v Gorice. Prostorski načrt kaže, da bi Cesto v Gorice podaljšali vzdolž nepremičnin družbe Plutal 2000, kjer bi cesta južno od industrijske cone zavila proti vzhodu in se pri krožišču pri kompleksu Voka Snaga priključila na Cesto dveh cesarjev. Ta nova prometnica bi predstavljala glavno nosilko prometa za obrtno-gospodarsko-industrijsko območje. Občinski prostorski načrt je ta prometni koridor določil tudi skladno z novim avtocestnim priključkom pri počivališču Ljubljana Barje. Ko bodo ti načrti uresničeni, bodo tovorna vozila lahko neposredno z avtoceste pripeljala do gospodarske cone oziroma do regijskega centra za ravnanje odpadkov in jim ne bo več treba voziti skozi stanovanjska območja.

*** Tovorna vozila vplivajo na stanje cestišča, ki se zaradi teže vozil poškoduje. Ker gre za gospodarsko cono, je na tem območju tovrstnih vozil več, zato so poškodbe bolj pogoste oziroma bolj vidne. Mestna občina Ljubljana