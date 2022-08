Američani in avstrijske krave

V gorah jugozahodno od Innsbrucka na Tirolskem se je v nedeljo izgubilo kakšnih 40 otrok iz ZDA, ker so panično bežali pred kravami. Nihče od njih ni bil poškodovan, so bili pa rahlo podhlajeni, ko so do njih prišli gorski reševalci, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Otroci so bili stari od 8 do 18 let, z njimi so bili tudi učitelji. Krave so jih menda napadle in so zato tekli v hrib, da bi jim ušli, pa so se izgubili. Otroci in učitelji, ne krave.