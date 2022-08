Izvoza Lipce in Lesce sta namenjena samo lokalnemu prometu, za smer Jesenice in Kranjska Gora domačinom priporočajo že uporabo izvoza Lesce. Zaprt je uvoz na avtocesto za smer Karavanke na Hrušici. Cesta iz smeri avtoceste proti Ljubelju je v Bistrici pri Tržiču spet odprta. V nesreči je bil sicer udeležen motorist, ki po prvih podatkih ni poškodovan, so sporočili s policije.

Na primorski avtocesti je upočasnjen promet med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je tudi na razcepu Kozarje iz smeri južne in zahodne ljubljanske obvoznice do Brezovice proti Kopru, poroča spletna stran prometno informacijskega centra.

Pričakovano so obremenjene tudi ceste proti mejnim prehodom, kjer tudi že nastajajo daljše čakalne dobe. Osebna vozila morajo za vstop v državo več kot dve uri čakati na prehodu Gruškovje, do dve ure pa na Dragonji, Jelšanah in Sečovljah. Na Obrežju in Sočergi osebna vozila za vstop v državo čakajo do eno uro.