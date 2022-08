Italijanska nevladna organizacija Emergency, ki v Kabulu upravlja bolnišnico, je v sredo zvečer sporočila, da so sprejeli 27 ljudi, med njimi pet otrok, ki so bili ranjeni v eksplozijah. Dve osebi so pripeljali mrtvi, ena pa je umrla na urgenci, je povedal direktor bolnišnice Stefano Sozza.

Kljub zatrjevanju talibanov, da so od prevzema oblasti v Afganistanu pred enim letom izboljšali varnost v državi, vseeno pogosto prihaja do napadov, za katere odgovornost večinoma prevzema teroristična organizacija Islamska država. Talibani tudi preprečujejo lokalnim in tujim medijem, da bi poročali o posledicah napadov, danes pa so novinarjem preprečili dostop do mošeje.

Medtem so talibanski voditelji danes organizirali konferenco v južnem mestu Kandahar, ki velja za njihovo glavno bazo. Tiskovni predstavnik talibanov je v izjavi za medije dejal, da bodo na konferenci sprejete pomembne odločitve, vendar pri tem ni navedel nobenih podrobnosti.