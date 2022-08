Med tistimi, ki se jih najbolj spomnimo iz omenjene filmske sage, je tudi Percy oziroma Chris Rankin. Nekdanji mladi čarovnik bo v tem tednu obiskal Slovenijo. V sklopu Festivala Ljubljana bo kot poseben gost nastopil na večeru čarobne filmske glasbe iz Harryja Potterja.

Vaš nastop reklamirajo kot Chris Rankin iz Harryja Potterja. Vas to moti?

Sploh ne. Igral sem v šestih od osmih delov, ti filmi so kar so in verjetno je to zato pričakovano.

Vprašal sem, ker je Percy vaša najbolj znana vloga, a ste igrali tudi druge, poleg tega ste tudi režiser in producent. Se kdaj bojite, da vas je ta vloga zaznamovala za vse življenje? Da vas bo publika z njo vedno povezovala?

Mislim, da ne in da v mojem primeru ne bo kot denimo Vojna zvezd ali Gospodar prstanov. Od prvega filma je zdaj že dvajset let. Bila je čudovita stvar in zelo pomemben del moje kariere in prav zaradi Percyja sem potem delal tudi zanimive druge projekte. Seveda, vedno bo del mene in če tudi zaradi nje dobivam druge dobre, še toliko bolje.

Na predstavi boste govorili o spominih na snemanje, o prijateljstvih s soigralci. Nam poveste kaj o tem tudi že prej, za ta najin intervju?

Obujal bom spomine na snemanje, izkušnje, dogajanja za kamerami, kaj je prvi film pomenil za nas, takrat otroške igralce, ki smo na sploh prvič stopili pred kamere, kakšne napake smo delali in podobno. Tudi o skrivnostih, ki jih o teh filmih ne poznate, bom spregovoril in najbolje bo, da pridete in izveste (smeh).

Kaj menite danes, zakaj so filmi o Potterju dosegli tak uspeh?

Sam sem bil navdušen že nad knjigami. Harry je denimo kot glavni lik tudi deček, ki se srečuje z različnimi preprekami, ki je drugačen in ki se najde šele v čaranju. Mislim, da se z likom lahko poistoveti marsikateri otrok. In tudi ugotovi, da drugačnost ne pomeni nujno nekaj, kar ni dobro. Veliko imam takšnih nastopov, kot v Ljubljani in veliko ljudi mi reče, da jim je ta film pomagal, da niso bili osamljeni, da ni narobe, če si drugačen.

So vam bili bolj všeč filmi ali knjige o Potterju? In kateri film je vaš osebno najljubši?

Ooooo, tole je pa žleht vprašanje! (smeh)

Seveda, saj zato sem vas pa vprašal (smeh).

No, bom pa tudi jaz odgovoril diplomatsko, haha. Mislim, da pri ljudeh zaradi vizualnosti večinoma prednjačijo filmi, sploh narejeni tako, kot o Potterju. Če pa želiš izvedeti kaj več o likih, o zgodovini, preteklosti in podobno, pa je to v knjigah, kjer je na stotine strani. Oboje ima prednosti in slabosti. Moj najljubši film je Harry Potter in princ mešane krvi. Kar je zanimivo, saj je eden tistih dveh, v katerih nisem nastopil.

Ste kdaj sami razmišljali ali pa je tudi bilo kaj govora in možnosti, da bi posneli nadaljevanje? Kaj se je s Harryjem in ostalimi zgodilo 20 let pozneje? Kje so, kaj delajo…?

Delno o tem je že v odrski predstavi. Ne vem, ali bo kdaj tudi filmsko nadaljevanje.

S pisateljico Rowling ste lansko leto prišli v konflikt zaradi njenih stališč in zapisov o LGBTQ. Sta ta spor rešila?

Ni bilo nobenega konflikta. Prišlo je do situacije, ko sva bila različnih mnenj. Mislim, da se od snemanja zadnjega dela Potterja tudi nisva videla. Niso pa različna mnenja nič napačnega.

LGBTQ podpirate, pomagate z donacijami. Imate morda v sami organizaciji tudi kakšno funkcijo?

Podobno kot še nekaj drugih organizacij jih podpiram pri delu, z donacijami, aktivnih funkcij pa nimam.

V Sloveniji verjetno še niste bili. Morda veste kaj o njej?

Joj, zelo malo, tokrat bom pri vas prvič. Sem pa malo pobrskal že po spletu.

Bo vaš obisk samo deloven ali pa boste ostali še kak dan več? Si ogledali kakšno zanimivost, obiskali kak kraj, poskusili značilno hrano, vina…?

Urnik turneje imamo res natrpan in bojim se, da tokrat tudi niti Ljubljane ne bom videl kaj več kot na poti v hotel in predstavo. Takoj zatem gremo dalje, v Avstrijo. Vino in hrano, o, to pa bom poskusil!

Če greva k vašemu delu producenta in režiserja. Katero vam je najljubše? V katerem ste najboljši?

Zelo dobro vprašanje. Ker ne vem (smeh). Če že moram dati osebno mnenje, bi rekel, da sem dober na vseh treh področjih, nisem pa briljanten. Rad imam vse, zato je težko, če sploh mogoče briljirati v vsem.

Ste soustanovitelj gledališča. Kako je v Angliji? Ljudje obiskujejo predstave? So se razmere in življenje vrnili v normalo po lockdownu?

Gre na bolje. Ni pa še kot prej.

Pred kratkim ste igrali strašilo v Čarovniku iz Oza. Ste zaradi vloge imeli kaj strahu? Nenazadnje gre za enega od glavnih likov iz brezčasne filmske klasike z Judy Garland. Kako je bilo sicer igrati to vlogo?

Užival sem, čeprav je bilo fizično zelo zahtevno. Predvsem zaradi načina, kako stoji, se giba. Bilo pa je tudi zelo zabavno.

Kaj počnete v prostem času? Čarate?

Ne znam (smeh). Najraje se sprehajam s psoma. Rad plezam, se vozim s kajakom, gledam ragbi.

Pred kratkim ste se zaročili. Danes ni veliko parov, ki bi se odločali za to, tudi porok je manj kot včasih. Ste romantik?

Hm, kaj pa vem? Včasih sem, včasih ne, tako bom rekel. Mogoče bi to morali vprašati mojo zaročenko. Ki pa je k sreči ni zdaj tukaj (smeh).