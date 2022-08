Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so v šestem mesecu prepeljali nekaj več kot 2,8 milijona potnikov, kar je 37 odstotka več kot pred letom dni. Tisti, ki vozijo v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu, pa so jih prepeljali približno dva milijona, kar je 44 odstotkov več kot lanskega junija. Skupno so tako opravili približno 38,1 milijona potniških kilometrov oz. 76 odstotkov več v primerjavi z letom prej.

Za 34 odstotkov več potnikov (1,3 milijona) so prepeljali tudi vlaki. Pri tem so opravili 94,4 milijona potniških kilometrov, kar je bilo dvakrat toliko kot pred letom dni.

Po podatkih statističnega urada so ob tem na brniškem letališču našteli 102.200 potnikov oz. skoraj štirikrat toliko kot lanskega junija.

Za skoraj polovico večji je bil tudi promet ladij v slovenskih pristaniščih. Vanje je priplulo oz. iz njih izplulo 371 ladij oz. 48 odstotkov več. Potnikov je bilo skupno skoraj 16.200, kar je precej več kot pred letom dni. V koprskem pristanišču se je za 15 odstotkov oz. 1100 ton povečal tudi pretovor blaga.

Na statističnem uradu so postregli tudi s podatki o registriranih cestnih motornih vozilih. Tistih, ki so bila registrirana prvič, je bilo približno 11.400, kar je pet odstotkov manj kot pred letom dni. Med temi je bilo osebnih vozil 7400 oz. 12 odstotkov manj. Novih osebnih vozil je bilo registriranih okoli 4300, kar je za 16 odstotkov manj kot leto prej.