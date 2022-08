Medtem ko je košarkarska javnost trenutno povsem posvečena reprezentančnemu dogajanju, saj sta prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo iz dneva v dan bližje, je priprave na novo sezono začela Cedevita Olimpija, ki bo v letošnji sezoni edini slovenski predstavnik v ligi ABA, ob tem pa bodo Ljubljančani znova nastopali tudi v evropskem pokalu. Vodstvu kluba je iz lanske sezone uspelo zadržati del jedra, saj bodo zeleno-oranžni dres še naprej nosili Zoran Dragić, Edo Murić, Alen Omić in Yogi Ferrell. Od omenjene četverice je bil prvi dan priprav prisoten le Omić. Dragić in Murić se bosta priključila po evropskem prvenstvu, Ferrell pa skupaj s še enim novincem Joshom Adamson zaradi osebnih razlogov čez nekaj dni. Manjkala sta tudi hrvaška reprezentanta Karlo Matković in Lovro Gnjidić, preostale novince (Marko Jeremić, Amar Alibegović, Jan Kosi) pa je trener Jurica Golemac že lahko videl na delu. Po letu dni pri Cedeviti Junior je povratnik v ekipo Rok Radović, mlada Luka Ščuka in Saša Ciana pa bosta prihodnjo sezono preživela na posoji pri Mornarju oziroma Cedeviti Junior.

Športni direktor Sani Bečirović je ob zboru prisotnim predstavnikom sedme sile priznal, da je bilo tokratno poletje najtežje, odkar je prišlo do združitve Olimpije in Cedevite. Vsem nosilcem so namreč po koncu lanske sezone potekle pogodbe. »Veseli smo, da smo zadržali Dragića, Murića, Omića in Ferrella. S tem smo izpolnili tudi obljubo navijačem, da bo vsaj del jedra ekipe enak. Najbolj smo se trudili okoli Ferrella, ki je nekoliko poseben, kar se tiče komunikacije. S trenerjem Golemcem sva ga obiskala v ZDA, kjer sva mu predstavila celoten program in mu zagotovila vlogo nosilca. S tem sva ga prepričala. Dragić, Omić in Murić so imeli ponudbe, a so jih prav tako prepričale naše besede,« je pojasnil Sani Bečirović in izdal, da klub verjetno še ni zaključil s sestavo moštva. »Stalno smo na tržnici in gledamo, kje in kako bi se lahko okrepili. Ničesar ne bom izdal, če povem, da iščemo še kakovostnega branilca. A ne za vsako ceno. Zelo smo namreč zadovoljni z ekipo, ki jo že imamo na voljo.«

Ob okrepitvi na položaju branilca v klubu pogledujejo tudi za slovenskimi igralci, a tistih najbolj kakovostnih več ni na voljo. Z izjemo Alekseja Nikolića, ki pa so ga pri Olimpiji prečrtali že pred poletjem. »Pogovarjali smo se tudi z reprezentanti, a so nam nekateri jasno dali vedeti, da se ne vidijo pri Olimpiji. Lani nam je to sporočil Nikolić in pojasnil, da bi rad igral v tujini, dokler bo lahko. Zato ga letos nismo klicali,« je pojasnil Bečirović, ki se je na koncu dotaknil še ciljev. »Želimo vsaj ponoviti rezultate iz lanske sezone. To bo težje v ligi ABA, saj beograjska evroligaša sestavljata izjemni moštvi, kot tudi Budućnost.«

Z ekipo, ki jo ima na voljo, je zadovoljen tudi trener Jurica Golemac. Ob koncu lanske sezone je sicer izrazil željo, da bi večina igralcev ostala, a zaradi dobrih predstav in boljših ponudb to ni bilo možno. Izpostavil je vloge Dragića, Murića in Omića, tako na parketu kot v slačilnici, kot tudi Yogija Ferrella. Pomembno namreč je, da bo dirigent moštva igralec, ki že dobro pozna zamisli trenerja in okolje. »Yogiju je bilo pri nas lepo. Imel je nekaj bogatih ponudb, finančno močnejših, a se je na koncu odločil, da bo z nami še eno sezono. Zelo pomembno za ekipo in trenerja je, da na tako občutljivi poziciji lahko računa na izkušenega in kakovostnega posameznika.«