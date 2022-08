Napad iz zraka edina možnost

Dopustniško preživljanje prostega časa v senci borovca na obali nasproti nacionalnega parka Brioni v hrvaški Istri je prekinil čuden zvok. Brnenje letala. Čisto blizu. In potem še enkrat in še enkrat. V tretje se je le prikazal skozi veje dreves. Rumena mrcina, polna vode, ki jo je ob tistem brnenju očitno naložila tik pred obalo, je oddrvela proti notranjosti. V bližini Svetvinčenata je izbruhnil gozdni požar. Lokalni portal Glas Istre je poročal, da je požar že pod nadzorom. Pogled na aplikacijo flightradar, ki kaže položaje zrakoplovov v realnem času, je pokazal, da je kanader vzletel z bližnjega letališča v Pulju, da je opravil tri lete nad Svetvinčenatom in da je nato odletel proti Sloveniji. Pomagal je (po)gasiti največji požar v zadnjih nekaj desetletjih na Slovenskem. Zajemal je vodo v Tržaškem zalivu in jo spuščal nad goreči Kras. Dejstvo je, da brez napada iz zraka kraškega požara ne bi zmogli ukrotiti, preden bi se razširil na vasi, preden bi zajel hiše, resno ogrozil življenja.