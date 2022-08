Odvetnik Tungnath Chaturvedi, ki živi v zvezni državi Utar Pradeš na severu Indije, je leta 1999 potoval iz mesta Mathure v Moradabad. Ob nakupu dveh vozovnic, ki sta stali po 35 rupij, je prodajalcu dal 100 rupij, a mu je ta vrnil le 10 rupij in mu za ceno vozovnic namesto 70 zaračunal 90 rupij.

Prodajalcu se je sicer pritožil, a ga ta ni upošteval, zato se je odločil, da bo na potrošniškem sodišču v Mathuri vložil tožbo proti uslužbencu in Severovzhodni železnici, ki je del Indijskih železnic. »Železnice so skušale zadevo zavrniti, češ da bi bilo treba pritožbe zoper podjetje nasloviti na njihovo sodišče za odškodninske zahtevke v železniškem prometu in ne na potrošniško sodišče,« je dejal.

Potrošniška sodišča v Indiji obravnavajo zlasti pritožbe, povezane s storitvami. Znano je tudi, da so preobremenjena s primeri in včasih lahko traja več let, da se rešijo tudi najbolj preprosti primeri.

»V zvezi s tem primerom sem se udeležil več kot 100 obravnav. Ker sem tudi sam odvetnik, mi ni bilo treba plačati denarja odvetniku ali nositi stroškov potovanja na sodišče. To je lahko precej drago, toda energije in časa, ki sem ga izgubil v boju proti tej zadevi, se ne more ovrednotiti,« je dejal Chaturvedi.

Po dolgotrajnem boju je sodišče prejšnji teden vendarle odredilo, da mu morajo železnice plačati globo v višini 15.000 rupij oz. 183 evrov in vrniti 20 rupij z 12-odstotnimi letnimi obrestmi od leta 1999 do leta 2022. Sodišče je še odredilo, da če znesek ne bo plačan v roku 30 dni, bo obrestna mera spremenjena na 15 odstotkov.

Odškodnino je Chaturvedi opisal kot mizerno in dejal, da ne nadomešča duševnih stisk, ki mu jih je povzročil primer.

Njegova družina ga je sicer večkrat poskušala odvrniti od nadaljevanja postopka, češ da je to izguba časa, vendar tega ni storil. »Ni pomemben denar. Vedno je šlo za boj za pravico in boj proti korupciji,« je poudaril in pri tem dodal, da verjame, da bo njegov primer služil kot navdih drugim.