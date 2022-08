Filmsko poletje na muzejski ploščadi Metelkova

Letni kino Slovenske kinoteke bo tudi letos zadihal v znamenju festivalov. Poletje na platnu in med platnicami, ki v partnerstvu Slovenske kinoteke in Ljubljane, Unescovega mesta literature že nekaj let postavlja most med filmsko in literarno umetnostjo, v sredo. 10 avgusta, pričenja edicijo z naslovom Tisk pod pritiskom, filmsko dogajanje letnega kina pa bo nato med 15. in 20. avgustom zaokrožil mednarodni festival kratkega filma FeKK, ki ga pripravlja Društvo za uveljavljanje kratkega filma Kraken.