Hudourniške padavine so sinoči močno prizadele območja Gjongi in Inčeon v južnokorejski prestolnici Seul. Kljub trudu, da bi se prebivalci mesta lahko čim hitreje vrnili nazaj v rutino odhoda na delo infrastrukturna škoda ostaja velika. Prav tako so lokalne oblasti zaskrbljene zaradi nadaljnje škode, saj so hudourniki napovedani že drugi dan zapored.

Korejska meteorološka uprava je izdala opozorila o močnem dežju v prestolnici in okolici. V tem območju živi 26 milijonov prebivalcev, opozorilo pa so dobili tudi v delih provinc Gangvon in Čungčeong. Napovedujejo, da se bodo obline padavine nadaljevale vsaj do srede.

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije ljudi, kako brodijo skozi vodo do pasu, poplavljeno postajo podzemne železnice in potopljene avtomobile v prestižni četrti Gangnam. Lokalni mediji poročajo, da so trije ljudje v bližnjem mestu Gvanak umrli, potem ko je njihovo kletno stanovanje poplavila hudourniška voda. Prav tako poročajo o utopitvi ženske in delavca, ki je umrl med odstranjevanjem padlih pnevmatik iz vode.

Med drugim so v Gvanaku iz ruševin avtobusne postaje reševalci izvlekli dve žrtvi. Predsednik države Jon Suk-Jeul je odredil evakuacijo prebivalcev z območji z visoko stopnjo tveganja in spodbudil podjetja, naj svojim zaposlenim prilagodijo čas prihoda na delo. V izjavi na Facebooku je zapisal, da »ni nič bolj dragoceno kot življenje in varnost.«

Kljub temu, da je večina storitev podzemne seulske podzemne železnice v torek zjutraj začela normalno delovati, je okoli osemdeset cest in več deset parkirišč ob rekah ostalo zaprtih zaradi velike infrastrukturne škode in težav z zagotavljanjem varnosti.

Uradnik meteorološke uprave je dejal, da so za povečane padavine in pogoste nalive krive podnebne razmere. Nevihte so zajele tudi Severno Korejo, kjer so oblasti izdale opozorila pred močnim deževjem za dele države. Po poročanju tamkajšnjega časopisa je napoved »potencialno katastrofalna«, pozvali so tudi k ukrepom za zaščito kmetijskih zemljišč in preprečitev poplavljanja reke Taedong, ki teče skozi prestolnico Pjongjang.