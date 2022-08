»Prisegam Bogu in obljubljam ljudstvu, da bom zvesto izvrševal kolumbijsko ustavo in zakone,« je na inavguraciji na Bolivarjevem trgu v Bogoti zbrani množici dejal novi predsednik Gustavo Petro, nekdanji gverilec in župan kolumbijske prestolnice.

V govoru je 62-letni Petro kolumbijske oborožene skupine pozval, naj odložijo orožje in sprejmejo zakonite ugodnosti v zameno za mir, dotaknil pa se je tudi desetletja starih prizadevanj za boj proti trgovini z drogo v državi. »Čas je za novo mednarodno konvencijo, ki bo priznala, da je vojna proti drogam propadla,« je dejal novoimenovani predsednik. Prav tako je pozval tudi k ustanovitvi mednarodnega sklada za pomoč kolumbijski Amazoniji, ki jo pesti krčenje gozda, navaja AFP.

Zvišal bo davke za bogate

Petro, ki mandat začenja z veliko večino v kolumbijskem kongresu, je med kampanjo obljubil, da bo v svojem štiriletnem mandatu zvišal davke za bogate, vlagal v zdravstvo in izobraževanje ter reformiral policijo po lanskem brutalnem zatrtju protestov proti neenakosti. Obljubil je tudi, da bo ustavil iskanje nafte, spodbujal čisto energijo ter ponovno vzpostavil diplomatske in trgovinske odnose s sosednjo Venezuelo.

»Podajam roko kolumbijskemu ljudstvu, predsedniku Gustavu Petru, da ponovno vzpostavi bratstvo na podlagi spoštovanja in ljubezni med narodi,« je ob izreku čestitk ob Petrovi inavguraciji po navedbah AFP dejal venezuelski predsednik Nicolas Maduro. Državi sta sicer pred nekaj manj kot dvema tednoma napovedali, da bosta z avgustom obnovili diplomatske odnose na ravni veleposlaništev.

Konec vladavine konservativnih elit

Petrova zmaga na junijskih predsedniških volitvah je pomenila konec vladavine konservativnih in liberalnih elit, ki so bile v četrtem največjem latinskoameriškem gospodarstvu na oblasti približno dve stoletji.

Izzivi za novega predsednika so veliki, saj Kolumbija trpi zaradi posledic pandemije covida-19 in inflacije, kot tudi zaradi socialne neenakosti in ponovnega poslabšanja varnostnih razmer, zaradi česar se pojavljajo skrbi o vnovičnih spopadih med vojsko in številnimi oboroženimi skupinami.

Petrov mandat ne bo prelomen le zaradi njegove politične usmerjenosti, temveč tudi zato, ker je mesto podpredsednice zasedla Francia Marquez. 40-letna aktivistka in borka za okolje ter pravice žensk je s tem postala prva temnopolta ženska na tem položaju.