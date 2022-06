Kolumbija se je odločila za korenite politične spremembe. 62-letni Gustavo Petro, nekdanji gverilec iz vrst druge največje uporniške skupine M-19, je s tesno večino okoli 700.000 glasov premagal protikandidata, gradbenega milijonarja Rodolfa Hernándeza. Nekdanji župan Bogote in senator se je tako v svojem tretjem poskusu vendarle zavihtel na mesto predsednika države. Kot prvi levičarski predsednik v zgodovini Kolumbije bo poskušal s svojimi politikami zmanjšati veliko socialno neenakost v državi.

Potem ko je levica že na marčevskih volitvah dobila polovico sedežev v parlamentu, se je postavljalo vprašanje, ali je mogoča politična sprememba tudi na vrhu države. Toda mladinskega gverilca, ki se je kmalu po vstopu v skupino M-19 (ta se je po demobilizaciji pozneje prelevila v politično stranko) zaradi posedovanja orožja znašel za zapahi, kjer je brez obtožnice preživel poltretje leto, so v predvolilni kampanji podprli številni visoki vojaški uradniki. To je nakazovalo priložnost za levico, ki je bila v Kolumbiji zaradi bližine z uporniškimi skupinami doslej močno marginalizirana. S programom socialnih sprememb in angažiranjem temnopolte podpredsedniške kandidatke Francie Márquez mu je uspelo nagovoriti številne ljudi z obrobja pa tudi iz politične sredine.

Izvolitev pozdravili v ZDA in EU

V volilni kampanji je obljubljal brezplačno šolstvo, zmanjševanje razkoraka med revnimi in bogatimi (polovica prebivalstva živi v revščini) ter obsežno fiskalno reformo. Razmišljal je tudi o končanju črpanja plina s tehniko hidravličnega lomljenja ter spremembi politike glede fosilnih goriv. Njegovi nasprotniki so vedno znova poudarjali, da je nekdanji gverilec, toda dejansko se Petro nikoli ni boril proti kolumbijski vojski. Kot senator se je ostro izrekal proti delovanju vladnih paravojaških skupin, ki so bile ustanovljene, da bi se borile proti kolumbijskim upornikom.

Po izvolitvi je Petro vse stranke povabil k sodelovanju in zagotovil, da v njegovi politiki ne bo revanšizma. Za sprejemanje reform bo sodelovanje z močno politično porazdrobljeno sestavo parlamenta še kako potreboval. Njegovo izvolitev so pozdravili tako v Evropski uniji kot v ZDA.