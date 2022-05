Favorit je senator, ekonomist, nekdanji župan Bogote in nekdanji gverilec Gustavo Petro, ki je pritegnil veliko mladih, ogorčenih zaradi razrednih razlik ter naveličanih političnih elit, tudi nepriljubljenega predsednika Ivana Duqueja, ki po ustavi ne sme vnovič kandidirati. Petro obljublja več radikalnih potez, med drugim prepoved novih naftnih in plinskih projektov, čeprav energenti predstavljajo polovico izvoza, zastonj univerze, zaposlitev za tri milijone brezposelnih in druge politike, zaradi katerih se otepa očitkov, da prinaša socializem starega kova. Ankete mu napovedujejo 40 odstotkov glasov. Njegov glavni tekmec je Federico Gutierrez, župan drugega največjega mesta Medellin, ki ga podpirajo bolj desno usmerjeni volilci, politične elite in tisti, ki se bojijo zmage Petra. Ima 27 odstotkov podpore.