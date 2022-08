Z namenom obogatitve turistične ponudbe občine Hoče - Slivnica so partnerji projekta oblikovali tri nove kolesarske trase s predstavitvijo okoliške ponudbe, ki jih predstavljajo na novi informacijski tabli in v zloženki kakor tudi na spletni strani www.pohorje-slovenija.si ter v novem promocijskem videu. Projekt je sofinanciran iz sredstev Republike Slovenije in evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kar 54 odstotkov površine občine Hoče - Slivnica sega na Pohorje, zato se zavedajo, kako zelo pomembno je vlagati v razvoj turistične ponudbe. »Eden prvih izzivov je bil naše širše skupno povezovanje, kar smo dosegli z vključitvijo v Partnerstvo za Pohorje. Razumeti je namreč treba, da turistov ne zanimajo občinske meje, ampak je ponudba tista, ki jih prepriča. Zato je sprejemanje kompromisov med partnerji prav gotovo vsakodnevni izziv,« je povedal župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak in dodal, da ima občina velik izziv urediti vodovodni sistem, za kar so že oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. »Po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo projekt oskrbe z vodo prijavili v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kjer želimo pridobiti 50 odstotkov sredstev investicije.«

Na novo vzpostavljene kolesarske trase

Prepoznavnost Pohorja je gotovo dobila nov zagon z leta 2019 vzpostavljenim Partnerstvom za Pohorje, kjer kar 19 lokalnih skupnosti in 5 gospodarskih partnerjev sledi skupni viziji po preboju destinacije. RRA Podravje - Maribor kot koordinator tako projektnega partnerstva kot tudi Partnerstva za Pohorje je v zadnjih dveh letih poskrbel za mnogo novosti. Med drugim so ponosni na sedem na novo vzpostavljenih in v skladu z novo blagovno znamko Pohorja označenih kolesarskih tras po vsem Pohorju v skupni dolžini 240 kilometrov. »Na novo vzpostavljene tri kolesarske trase v občini Hoče - Slivnica nadgrajujejo omenjeno zgodbo po bogato razvejani kolesarski ponudbi na Pohorju. Ob tem smo poskrbeli za predstavitev teh poti tako na informacijski tabli kot v novi zloženki in pripravili atraktiven video s predstavitvijo celovite ponudbe. S tem sledimo začrtanim ciljem, da Pohorje postane vrhunska outdoor destinacija za vse dni v letu in za različne ciljne skupine,« je med drugim povedala Karmen Razlag, vodja sektorja za turizem na RRA Podravje - Maribor.

V bližini Mariborske koče je zdaj urejena nova točka za izposojo električnih koles, možen bo tudi servis. Projekt je rezultat uspešnega javno-zasebnega partnerstva, podjetje Shakatak je namreč kupilo 11 električnih koles in bo v prihodnje skrbelo za omenjene storitve. »Zavedamo se pomena dostopnosti takšne točke, zato bo odprta tako med tednom, in sicer od 10. do 19. ure, kot med vikendi – že od 8. ure naprej. Za najem koles večjih skupin pa sta mogoči tudi predhodna prijava in prilagoditev termina. Cena se giblje med 30 in 50 evrov,« je o delovanju točke E-bike Tours Pohorje povedal Boštjan Kremžar, direktor omenjenega podjetja.