Padanje stereotipov

Minuli teden so se nekateri pridušali nad tem, da slovenske ekipe (kot Koper proti Vaduzu) izgubljajo z lihtenštajnskimi, kar govori o docela zgrešeni samopodobi, ki so jo določeni predstavniki nogometne srenje pridobili v zadnjih dvajsetih letih, ko je nogomet v Sloveniji doživel afirmacijo, kot je v Jugoslaviji ni nikoli. Kot da se slovenskim nogometašem nekoč ni slabšalno reklo smučarji? In kot da slovenski nogometaši ne spadajo med tiste, ki so ovrgli uveljavljene stereotipe, da »eni pač niso za fuzbal«. Potem so jih vsaj še Islandci in sedaj zgoraj omenjeni, na gostovanju pri Vaduzu pa so bili minuli teden podobne lekcije deležni turški navijači ekipe Konjyaspor, ki je po vodstvu Vaduza komaj izenačila.