Po zlati kolajni pred petimi leti v Carigradu se je Dragić odločil za konec reprezentančne kariere, dolgoletno košarkarsko »upokojitev« pa je prekinil junija letos, ko se je vrnil v izbrano vrsto in zanjo odigral tekmi proti Hrvaški in Švedski v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2023. Takrat so se tudi začela ugibanja, ali bo ostal član reprezentance tudi v prihodnje ali pa bo znova objavil športno slovo. Začetek priprav na letošnje evropsko prvenstvo je izpustil, saj je odšel v Združene države Amerike, kjer je v Miamiju urejal osebne zadeve, nedavno pa se je vrnil v Slovenijo.

Včeraj je košarkarski klub Chicago Bulls tudi uradno objavil, da bo 36-letni Ljubljančan v naslednji sezoni član slovitega kluba, vrednost enoletne pogodbe (Dragić bo nosil dres s številko sedem, ki jo je nekoč pri bikih imel tudi Hrvat Toni Kukoč) pa znaša 2,85 milijona evrov. Le dan po tej novici so slovenski ljubitelji košarke in športa nasploh dočakali še lepšo novico: Goran, ki si je včeraj v živo ogledal tudi pripravljalno tekmo med Slovenijo in Nizozemsko v dvorani Zlatorog v Celju, je sporočil, da se vrača v reprezentanco Slovenije, kar pomeni, da bo zanjo zaigral tudi na letošnjem evropskem prvenstvu.

Z Dragićevo vrnitvijo so se seveda povečali tudi cilji in apetiti slovenske reprezentance na EP 2022, na katerem bo ekipa selektorja Aleksandra Sekulića v prvem delu igrala v Kölnu, njeni nasprotniki v skupini pa bodo Litva (1. september), Madžarska (3. september), Bosna in Hercegovina (4. september), Nemčija (6. september) in Francija (7. september). Da je Slovenija med glavnimi kandidati za naslov evropskega prvaka, je že pred potrjeno Dragićevo vrnitev v reprezentančni dres napovedala tudi Mednarodna košarkarska zveza (Fiba), ki je našo reprezentanco postavila na prvo mesto, za njo pa Francijo in Grčijo.