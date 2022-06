Kar s(m)o napovedovali, se je tudi uresničilo. Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je v ponedeljek razkril seznam za zadnji kvalifikacijski tekmi prvega dela za svetovno prvenstvo proti Hrvaški (četrtek, 30. junija, ob 20.15) in Švedski (nedelja, 3. julij, ob 17. uri), na njem pa je tudi zlati kapetan Goran Dragić, ki je zadnjo tekmo v slovenskem dresu odigral 17. septembra 2017 v finalu evropskega prvenstva proti Srbiji.

Kot trenutno kaže, bo Goran Dragić igral le na tekmi proti Hrvaški v Stožicah, ki bo hkrati tudi njegova poslovilna za reprezentanco. »Luka Dončić, Radoslav Nesterović in brat Zoran so kar dolgo pritiskali, da bi odigral še eno tekmo v slovenskem dresu. Hočejo, da bi se poslovil v Stožicah. Če to zahtevajo, potem jim moram ugoditi,« je Goran Dragić povratek v reprezentanco sedmi sili napovedal že na petkovi premieri dokumentarnega filma z naslovom 2017.

»Na žalost je poškodba nastop preprečila Klemnu Prepeliču, vsi drugi pa naj bi bili zdravi in pripravljeni za tekmi s Hrvaško in Švedsko. Veseli smo, da lahko računamo tudi na vse tri igralce iz lige NBA. Izjemna novica je, da želi reprezentanci znova pomagati tudi Goran Dragić. Seveda pa na parketu ne bo pomemben samo Dragić, temveč vsa ekipa,« pa je misli strnil selektor Aleksander Sekulić.

Reprezentančni seznam: Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Goran Dragić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik, Žan Mark Šiško, Mike Tobey.