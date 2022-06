Tekma bo zelo pomembna za obe ekipi. Hrvaška je namreč v dosedanjih štirih nastopih v kvalifikacijah za SP zabeležila le eno zmago in je zadnja v skupini C, Slovenija pa si je po uvodnih zmagah proti Hrvaški (76:74) in Švedski februarja privoščila dva poraza s Finsko.

Novinarske konference pred tekmo leta v Stožicah sta se udeležila Goran Dragić in Luka Dončić. Oba sta poudarila, da bo tekma zahtevna, saj bodo med drugimi za Hrvaško igrali Bojan Bogdanović (Utah Jazz), Ivica Zubac (LA Clippers) in Mario Hezonja, seveda pa je osnovni cilj Slovenije dobiti tako tekmo v Ljubljani kot tisto tri dni pozneje v Stockholmu.

To bosta hkrati poslovilni tekmi Gorana Dragića v dresu slovenske reprezentance. »Pred nami sta dve ključni tekmi za pot na svetovno prvenstvo. Hrvaška zagotovo ne bo lahek zalogaj, a verjamemo v našo kvaliteto,« je uvodoma povedal Goran Dragić.

»Odkar smo evropski prvaki in polfinalisti olimpijskih iger, imamo na hrbtu tarčo, zato se vsak nasprotnik proti nam želi dokazati. To je za nas hkrati dodaten motiv. Imamo odlične posameznike z Luko Dončićem na čelu, ki znajo igrati pod pritiskom in ki lahko ob bučni podpori publike premagajo vse tekmece,« je dodal Dragić.

»Igrati pred polno dvorano je vedno posebno doživetje. Zahvaljujem se vsem, ki so kupili karte za Stožice. Verjamem, da nas bo spodbujala cela Slovenija in da bomo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili. V čast mi je, da lahko nastopam pred takim občinstvom,« je dejal Luka Dončić.

Goran Dragić se ni mogel izogniti vprašanju, ali bosta to zanj res zadnji tekmi za Slovenijo. Najprej je povedal, da še zdaj ne ve, kako so ga uspeli Rašo Nesterović, Luka Dončić in njegov brat Zoran prepričati, da še enkrat obleče slovenski dres, nato pa je dodal, da mora biti konec avgusta že v Miamiju.

Več negotovosti v zraku je pustila pripomba Luke Dončića, ki je dejal, naj zdaj najprej počakamo na konec tekme s Švedsko, nato pa bomo videli, kaj in kako.

»Občutki ob vrnitvi v reprezentanco so lepi. Kemija v ekipi je ista kot v Istanbulu 2017, okostje ekipe je isto, le malo starejši smo vsi,« je dejal Goran Dragić in nadaljeval: Malce se je spremenil le strokovni štab. Ni več Igorja Kokoškova, prav tako manjka Rado Trifunović, je pa zato tu Aleksander Sekulić, ki opravlja odlično delo in ki je sistem igre prilagodil najboljšim posameznikom. Večina akcij se začne in konča pri Luki, ostali pa imajo točno razdeljene vloge.

»Goran bo imel vedno posebno mesto v naših srcih. On nas je pripeljal do zlate medalje in prav je, da se pred domačo publiko poslovi od slovenskega dresa. Naredili bomo vse, da se seveda poslovi z dvema zmagama,« je dodal Luka Dončić.

Četrtkova tekma s Hrvaško in nato nedeljska s Švedsko (17.00) bosta zadnji v prvem delu kvalifikacij za SP 2023. V nadaljevanju Slovenijo čaka še šest preizkušenj proti trem najboljšim ekipam iz skupine D (Nemčija, Izrael, Estonija, Poljska). Vsi rezultati iz prvega dela se bodo prenesli v drugi del.

V prvem ciklu konec avgusta oziroma tik pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji bo Luka Dončić še lahko pomagal Sloveniji, v novembrskem in februarskem terminu pa se bo morala Slovenija znajti brez njega in ostalih igralcev iz lige NBA ali evrolige.