Zanimiv je odziv trgov na dogajanje v prejšnjem tednu, ko se je v Združenih Državah Amerike zgodilo nekaj pomembnih dogodkov. Centralna banka je objavila nov dvig obrestne mere za 75 bazičnih točk, objavljeno je bilo zmanjšanje BDP-ja za 0,9 %, kar po teoretični definiciji pomeni, da je ameriško gospodarstvo v recesiji. Tik pred najavo so sicer spremenili definicijo kar pomeni, da uradno v Ameriki recesije še ni.

Navkljub relativno negativnim novicam pa slednje niso imele vpliva na gibanje cen kriptovalut. Kot že omenjeno je trg v obdobju rasti cen, ki naj bi po ocenah trajalo vsaj do obljubljene nadgradnje Ethereuma. Zdi se, da bi za dolgotrajno vzdržno rast potrebovali nekoliko bolj pozitivne okoliščine v svetovnem gospodarstvu.

Pregled dogajanja v svetu kriptovalut:

V tem tednu je Solanin ekosistem pretresel eden največjih napadov. Hackerji so uspeli preko šibkosti v kodi oškodovati preko 7.000 denarnic, ki so držali sredstva na Solaninem blockchainu. Na samo ceno Solane to niti ni imelo bistvenega vpliva, v tem času je cena omenjene kriptovalute padla za nekje 10%. Negativen vpliv so čutile predvsem ostale kriptovalute na omenjenem blockchainu, ki so padle ponekod tudi za 90 %. Padec cene se je zgodil predvsem kot posledica prodaje »ukradenih« kriptovalust s strani hackerjev ter izgube zaupanja v varnost in uporabo sredstev na Solani.