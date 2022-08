»Ne obstaja noben pogoj, niti hipotetičen, pod katerim bi bil kakršen koli ruski napad na Ukrajino upravičen. Agresija proti naši državi je neizzvana, invazivna in teroristična,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal ukrajinski predsednik. Nevladna organizacija je sicer ob objavi poročila poudarila, da njeni očitki, uperjeni proti Kijevu, nikakor ne upravičujejo ruske agresije. »Če nekdo pripravi poročilo, v katerem naj bi bila žrtev in agresor na nek način izenačena ... potem tega ne moremo tolerirati,« je še dodal Zelenski.

Amnesty International je v poročilu naštela več primerov, ko so ukrajinske sile civiliste izpostavile nevarnosti, med drugim v 19 mestih in vaseh v regijah Harkov in Mikolajiv ter v Donbasu. Navedbe je Zelenski v svojem večernem nagovoru izenačil z obtoževanjem žrtev, navaja AFP.

Ukrajinska vojska je po navedbah nevladne organizacije vzpostavila več baz v šolah in bolnišnicah ter izvajala napade z naseljenih območij, kar je ta označila za taktiko, ki krši mednarodno humanitarno pravo. Naseljena območja, kjer so bili nameščeni ukrajinski vojaki, so bila namreč več kilometrov oddaljena od frontne črte. Po oceni iz poročila so bile za namestitev vojakov in vojaške opreme na voljo alternativne lokacije, ki civilistov ne bi ogrožale.

Iz Kijeva so se že v četrtek vrstile obsodbe poročila, pri čemer so nevladno organizacijo označili za del kremeljske propagande.