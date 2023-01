»Zahvaljujem se vsem našim vojakom, ki varujejo Bahmut in Soledar ter se upirajo novim in silovitim ruskim napadom,« je v svojem dnevnem nagovoru dejal Volodimir Zelenski. Pojasnil je, da so ruske sile trenutno osredotočene na zavzetje mesta Soledar, vseeno pa ostaja prepričan, da jim to ne bo uspelo. »Rezultat težkega in napornega boja bo osvoboditev našega celotnega Donbasa,« je nadaljeval.

Odpor ukrajinskih sil v Soledarju je označil za pomembno pridobivanje časa za prerazporeditev ukrajinske vojske. Razmere v mestu je opisal kot težavne. »Vse je popolnoma uničeno, zemlja v Soledarju pa je prekrita s trupli napadalcev,« je še dodal.

Ruske sile so v ponedeljek izvedle več napadov na mesto Soledar, ki pa jih je Ukrajina uspešno odbila. »Po neuspešnih napadih se je sovražnik na novo razporedil, pripeljal dodatne sile, spremenil taktiko in sprožil nove silovite napade,« je na Telegramu sporočila namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Po njenih besedah v ruskih napadih sodelujejo predvsem sile ruskih plačancev skupine Wagner. To je pozneje na družbenih omrežjih potrdil tudi ustanovitelj skupine Wagner Jevgenij Prigožin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusi naj bi za zavzetje mesta plačali visoko ceno

Prav tako je Prigožin danes priznal, da se v regiji bijejo težki in krvavi spopadi za nadzor nad mestom Soledar in dodal, da ga ukrajinske sile častno branijo. Obenem je tudi zavrnil trditve, da ukrajinske sile množično zapuščajo frontno. »Bodimo iskreni. Ukrajinska vojska se pogumno bojuje za Bahmut in Soledar, poročila o njihovem množičnem dezerterstvu pa ne držijo«, je dodal. Vodja proruskih oblasti v Donecku Denis Pušilin je medtem za rusko državno televizijo poudaril, da bodo ruske sile kmalu zavzele Soledar. Te pa bodo za zavzetje mesta po njegovih besedah plačale visoko ceno.

Tudi britanska obveščevalna služba je danes ocenila, da so ruske sile taktično napredovale v okolici Soledara in najverjetneje že nadzirajo večji del mesta. Hkrati pa pojasnjuje, da si Moskva na fronti prizadeva mesto Bahmut obkoliti s severa. Obramba Bahmuta in Soledarja, ki ju loči 15 kilometrov, je sicer ključnega pomena za ohranitev obrambnega zidu, ki ščiti Slovjansk in Kramatorsk, večji mesti v Donbasu, ki sta še pod ukrajinskim nadzorom.