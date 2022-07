Župan Mikolajiva Oleksandr Sienkevič je poročal o raketnem napadu, ki je uničil dve stanovanjski stavbi. Ena oseba je umrla, še šest jih je bilo ranjenih, je zapisal na Telegramu.

V zadnjih tednih je Mikolajiv, ki je največje urbano središče pod nadzorom ukrajinskih sil v bližini frontne črte v regiji Herson, kjer je ukrajinska vojska v zadnjih dneh sprožila protiofenzivo, skoraj vsakodnevno tarča ruskih napadov. V petek je v napadu nedaleč od avtobusne postaje tam umrlo sedem ljudi.

Ukrajina je danes poročala, da so njene sile izvedle napade na ruska vojaška skladišča in položaje v Hersonu.

V drugem največjem ukrajinskem mestu Harkiv so rakete medtem v napadu danes zjutraj uničile del izobraževalne ustanove, so sporočile tamkajšnje oblasti. Požar, ki je izbruhnil, so pogasili, o žrtvah zaenkrat ne poročajo.

O napadu danes poročajo tudi iz mesta Slovjansk, kjer je bila poškodovana avtobusna postaja, a tudi od tam ni poročil o žrtvah.

Britansko ministrstvo za obrambo sicer v rednem dnevnem poročilu ugotavlja, da so ruske sile v Hersonu najverjetneje vzpostavile dva pontonska mosta in sistem prevozov s trajekti, s čimer so nadomestile v nedavnih napadih porušene mostove, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinske sile so namreč v minulem tednu v predmestju Hersona delno uničile most Antonivski prek reke Dneper, ki je ključen za oskrbovanje, saj edini povezuje mesto z južnim bregom Dnepra in preostalim delom regije Herson.

»V novo okupiranih ozemljih na jugu Ukrajine so s strani Rusije nastavljene oblasti zelo verjetno pod velikim pritiskom Moskve, da utrdijo svoj nadzor nad regijo in se pripravijo na referendume o priključitvi Rusiji v nadaljevanju leta,« še navaja poročilo.