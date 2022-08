Odprto pismo Odbojkarski zvez Slovenije glede izobešanja zastav

V Društvu Heraldica Slovenica že več kot tri desetletja delujemo na področju promocije in osveščanja glede pravilnega izobešanja in ravnanja z zastavami. Veseli nas, ker se zavest o pravilnem izobešanju zastav in ravnanju z njimi (tudi na športnih dogodkih) izboljšuje. Vedno, ko po zaslugi odličnih slovenskih športnikov zaplapola slovenska zastava, to z veseljem poudarjamo in delimo z javnostmi, saj se zavedamo, da je šport eden glavnih promotorjev Slovenije in slovenske zastave nasploh.