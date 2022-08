Klasična paella je pripravljena s piščančjim mesom, chorizo klobaso, morskimi sadeži in zelenjavo – čebulo, papriko, grahom in paradižnikom – in je ena najbolj priljubljenih španskih jedi.

Ker v zelenjavni različici ni mesa in morskih sadežev, potrebujemo druge adute. Tu se super izkažejo stročnice. Natančneje zelen stročji fižol. In bučke, artičoke ter seveda korenje in grah. In začimbe, ker brez njih ne gre. Značilna začimba za paello je žafran, ki ima značilno aromo in nepozabljivo barvo. Žafran je v kulinariki nadvse cenjen, ima tudi veliko pozitivnih učinkov. A previdno. Pretiravanje z njim ni dobro za zdravje, pa še zelo močnega okusa je, če se ga uporabi preveč.

Za dodatne čudovite okuse v paelli poskrbi še kombinacija mediteranskih začimb: rožmarin, timijan, paprika, poper, šetraj, bazilika, pehran in mleta sladka paprika. Da pa okusi na koncu res zapojejo, morate paello pred postrežbo pokapati z limonim sokom, ki jed poživi in osveži.

To fenomenalno in zapeljivo dišečo morate res pripraviti to poletje in neznansko vam bo všeč.

2 žlici olja

1 čebula

2 stroka česna

1 žlička mešanice mediteranskih želišč (rožmarin, timijan, paprika, poper, šetraj, bazilika, pehran)

4 žlice rdečega vina

1 dcl paradižnikove kaše

1 korenje

150 g riža

1 žlička mlete sladke paprike

1 vrečka žafrana ali žafranike

100 g graha

100 g zelenega stročjega fižola

1 kozarček vloženih artičok v olju

1 zelena bučka

1 zelena paprika

5 dcl zelenjavne jušne osnove (ali vode in zelenjavne jušne kocke)

sol, poper po okusu

peteršilj

limona

PRIPRAVA

Vrečkico žafrana stresite v 1 dl vrele vode, da spusti svojo čudovito barvo. Pozor: 1 vrečka je dovolj za pripravo do 6 porcij paelle. Za dve porciji bo močnejši, za štiri ravno pravšnji, za 6 pa še vedno dovolj dober.

Na segreto olje stresite narezano čebulo, papriko, bučko in korenje. Pražite nekaj minut, da se zelenjava malo zmehča. Dodajte sesekljan česen, mleto papriko in mediteranske začimbe in pražite še minuto. Dodajte riž in dobro premešajte, da se riževa zrnca dobro pobarvajo in navežejo že prisotnih okusov v ponvi. Dolijte paradižnikovo kašo in vino, dobro premešajte, nato pa dodajte še stročji fižol in premešajte. Dolijte obarvano žafranovo vodo, vključno z žafranovimi cvetki in dobro premešajte. Povrhu postresite še grah in razporedite artičoke in kuhajte, brez mešanja, še približno 15 minut.

Po petnajstih minutah poskusite, če je riž že skuhan in če ni, dolijte še nekaj vode (brez mešanja), če pa je, kuhajte še toliko časa, da tekočina izpari in da se paella že skoraj (ali kar pogumno že) prime na dno. To hrustljavo (nikar pa zažgano!) dno Španci v svoji klasični paelli redno prakticirajo in je tisto, kar paello loči od rižote. Nikar pa ne skrbite, zaradi veliko zelenjave bo paella vseeno sočna.

Paello pred postrežbo potresite s svežim sesekljanim peteršiljem in rezino limone. Z nekaj kapljicami limonovega soka paello nujno pokapajte pred jedjo, da jo s tem osvežite in prebudite. Pa dober tek!