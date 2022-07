Humus sicer lahko brez težav kupite v bližnji trgovini, seveda pa bo najboljši pripravljen doma pripravljen, saj tako točno veste, kaj je v njem. Seveda se prav zaradi tega, česa NI v domačem humusu, obdrži le teden in ne več tednov, kot tisti kupljeni. Doma pripravljen se pripravi res zelo hitro, sploh če uporabite konzervo že kuhane čičerike.

Humus lahko postrežete kot namaz, kot pomako ali pa kot prilogo. Vanj namakajte narezano zelenjavo in brusketke. Namažite ga na kruh in nanj položite še sir ali paradižnik ali pečeno vloženo papriko. Ko spečete krompir in koruzo, poleg sklede solate postrezite še z žlico humusa, v katerega pomakajte pečen krompir.

Humus postrezite z:

•Sendviči s humusom, paradižnikom in avokadom

•Poletni zavitki s humusom, popečenimi bučkami in feto

•Falafel krožnik z domačimi originalnimi falafli

•Pisani grški sendviči s humusom, avokadom, feto in papriko

•Party krožnik s tortilija čipsom, zelenjavo, paradižnikovo salso in humusom

PRIPRAVA

SESTAVINE:

1 velika pločevinka kuhane čičerike (250 g)

1 žlica arašidovega masla

4 žlice (olivnega) olja

4 žlice vode

1 strok česna

1 limona

1 ščepec soli

PRIPRAVA

Čičeriko splaknite pod mrzlo vodo in dobro odcedite. Če želite bolj kremast humus, čičeriko olupite. Za tako veliko pločevinko potrebujete približno pet minut dodatnega časa.

Česen olupite, limono pa ožemite. Pripravite še olje in vodo.

V mešalnik dajte čičeriko, česen, limonin sok, arašidovo maslo, vodo in dobro zmiksajte. Dodajte olje in še enkrat zmiksajte. Humus nujno poskusite in po potrebi dodajte še sol in limonin sok, saj bo humus dober le, če bo dovolj slan in kiselkast.

Humus prenesite v skodelico in po želji za lepši izgled pokapajte še z nekaj olja.