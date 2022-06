Hladne solate, ki so dovolj bogate, da nasitijo, niso pa prevelik količinski ali temperaturni šok v tisti največji vročini sredi dneva, so odlične poleti. Dodate ji lahko še več zelenjave in po želji še dodatne proteine (mocarelo, feto, tunino in podobno), vendarle pa je čisto dovolj tudi taka, kot je napisana v tem receptu.

V celoti jo lahko pripravite vnaprej tudi doma, zato je super za vzeti s seboj. Če ji ne dodate mocarele, lahko počaka tudi na bolj toplem kraju, ker nima čisto nič takega, kar bi se na vročini pokvarilo – recimo sir ali kakšna bolj občutljiva mesnina. Dobra je hladna in pa tudi čisto ok sobne temperature. Zato jo lahko odnesete s seboj tudi na piknik – lahko je fantastična priloga.

Solata vsebuje vse pomembne skupine hranil, zato je čudovita tudi za zdravje, ne le za pockrljati, kar zagotovo v osnovi je.

V solati najdete:

RIŽ: riž je praktičen, ker ga lahko uporabite tudi, če ga je kaj ostalo od kakšne druge jedi. Je dober vir ogljikovih hidratov. Uporabite lahko tudi kuhan rjavi riž ali pa kvinojo, kuskus, testenine, ješprenj …

ČIČERIKO: čičerika je ena boljših rastlinskih proteinov in ker jo lahko kupite že kuhano, je brez dvoma pametna izbira. Uporabite lahko tudi kateri koli fižol, seveda tudi stročji fižol, lahko pa tudi kuhano lečo.

ZELENJAVO: Dobra poletna izbira zelenjave so vedno kumare in paradižnik, dodate pa lahko tudi še papriko katere koli barve, pa nekaj mlade čebule ali pa redkvice in naribano korenje.

PRELIV: Vsaka solata, še kako polna dobrih sestavin, je vedno odlična le, če uporabite res dober preliv. Uporabite katerega koli ti je všeč, kombinacija svežih dišavnic, limone, olja in osnovnih začimb je vedno super. Dodate (ali pa izpustite, če jih nimaš) lahko katero koli svežo dišavnico – v solatnih prelivih je vedno najboljši peteršilj ali bazilika, super pa je lahko tudi sveža meta.

Najprej pa še nekaj drugih odličnih poletnih solat:

Mešana solata s pečenim lososom

Testeninska solata z brokolijem, papriko in arašidovim prelivom

Toskanska solata s hrustljavimi krutoni, rukolo in češnjevci

Krompirjeva solata s stročjim fižolom, kumaro in jajcem

Poletna solata s koruzo, mocarelicami in bazilikinim prelivom

Lečina solata s paradižniki, koruzo in limoninim prelivom

Še več receptov za odlične solate najdite pod oznako solate.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na https://www.sitfit.si/recepti

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za preliv (nekaj ga bo morda ostalo):

90 ml (olivnega) olja

30 ml vode

2 žlici (jabolčnega) kisa

sok 1 limone ali limete

1 pest svežega peteršilja (ali katerih koli svežih dišavnic)

1/2 žličke soli

1 ščepec popra

Ostale sestavine:

100 g riža

1 pest češnjevih paradižnikov ali 2 paradižnika

1 pločevinka kuhane čičerike

1 sveža kumara

PRIPRAVA

Riž skuhajte v slanem vrelem kropu. Kuhanega dobro splaknite pod hladno vodo, da se ohladi ter ga nato še dobro odcedite.

Vse sestavine za preliv dajte v skledico in dobro premešajte. Preliv lahko tudi zmiksate v mikserju.

V veliko skledo dajte riž, na rezine narezano kumaro, splaknjeno in dobro odcejeno čičeriko in na polovičke narezane češnjevce. Vse prelijte s prelivom in premešajte.

Solata je dobra hladna ali sobne temperature. Lahko jo pripravite tudi vnaprej in hranite v hladilniku v neprodušni posodi nekaj dni.