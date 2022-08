Ruska invazija na Ukrajino že dlje časa ovira pošiljke žita iz te države, ki je ena največjih izvoznic pšenice in drugega žita na svetu. To je sprožilo strahove pred globalnim pomanjkanjem hrane.

Blokada pristanišč je namreč prispevala k dvigu cen, zaradi česar je uvoz hrane za nekatere najrevnejše države na svetu postal predrag. Po ocenah ZN pa se že skoraj 50 milijonov ljudi po svetu sooča z akutno lakoto kot neposredno posledico vojne v Ukrajini.

Turško ministrstvo je kot končno postajo ladijske poti navedlo libanonski Tripoli. Po navedbah ukrajinskega ministra za infrastrukturo Oleksandra Kubrakova je na ladji skupno 26.000 ton koruze.

Ladja Rizoni se bo predvidoma v torek ustavila v Istanbulu, kjer bo podvržena inšpekciji, so še sporočili z ministrstva.

Po navedbah Turčije bodo v skladu z dogovorom po vzpostavljenem koridorju izpluli novi konvoji. Poleg Odese so v preteklih dneh dela za ponoven začetek izvoza potekala še v ukrajinskih pristaniščih Černomorsk in Pivdeni.

V Istanbulu od srede deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz ukrajinskega žita po Črnem morju. V centru sodelujejo predstavniki Ukrajine, Rusije, Turčije in ZN. Njihova glavna naloga je spremljanje varne plovbe ukrajinskih ladij z žitom po ustaljenih poteh in nadzor nad tovorom, da bi preprečili prevažanje orožja.

Ladja Rizoni, ki pluje pod zastavo Sierre Leone, meri 186 metrov in je široka 25 metrov. Njena maksimalna kapaciteta je 30.000 ton, še navaja francoska tiskovna agencija AFP.