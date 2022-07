»Pripravljamo se na povečanje izvoza električne energije potrošnikom v Evropski uniji,« je v svojem dnevnem nagovoru, objavljenem na spletni strani ukrajinskega predsedstva, v sredo zvečer dejal Zelenski.

»Naš izvoz nam ne omogoča le zaslužka v tuji valuti, temveč tudi pomaga našim partnerjem, da se uprejo ruskemu energetskemu pritisku,« je v luči nedavnega drastičnega zmanjšanja ruske dobave plina v Evropo dodal ukrajinski predsednik.

Ukrajina je kljub vojni marca povezala svoje električno omrežje z evropskim sistemom, je zagotovil Zelenski. Država je nato v začetku julija začela izvažati električno energijo v EU prek Romunije. Po oceni Zelenskega bi Ukrajina zaradi domače proizvodnje električne energije postopoma lahko postala »eden od garantov evropske energetske varnosti«.

Ruski državni energetski velikan Gazprom je v sredo zmanjšal dobavo plina v Evropo po plinovodu Severni tok 1 s 40 odstotkov zmogljivosti na približno 20 odstotkov in že napovedal nove redukcije dobave.

Države EU so zavrnile utemeljitve Moskve o tehničnih težavah s plinovodom. Države članice so v torek sicer dosegle dogovor o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023.