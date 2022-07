Za podpredsednika komisije je DZ imenoval poslanca SD Soniboja Knežaka, njeni člani pa so postali Žan Mahnič (SDS), Aleksander Reberšek (NSi) in Nataša Sukič (Levica). Namestniki članov so Janja Sluga (Svoboda), Janez Magyar (SDS), Janez Žakelj (NSi), Predrag Baković (SD) in Milan Jakopovič (Levica).

DZ je namreč konec junija odredil parlamentarno preiskavo o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja kampanje strank za zadnje volitve v DZ preko delovanja izdajateljev medijev v lasti ali delni lasti oziroma z vplivom političnih strank, članov organov strank in izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine.

Preiskovalna komisija se bo na predlog koalicije osredotočila na obdobje od 13. marca 2020 do datuma odreditve preiskave. Med drugim bi preiskovala sum o nezakonitem financiranju kampanje strank za letošnje parlamentarne volitve preko delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma z vplivom političnih strank, članov organov strank in izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine.