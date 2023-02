Računsko sodišče Republike Slovenije je v revizijah pravilnosti financiranja volilnih kampanj za volitve poslancev v državni zbor v letu 2022 sedmim organizatorjem volilnih kampanj izreklo pozitivno mnenje o pravilnosti poslovanja in o pravilnosti poročanja v skladu Zakonom o volilni in referendumski kampanji. To so bili Levica, LMŠ, NSi, SAB, SD, Gibanje Svoboda ter predstavnik italijanske narodne skupnosti Felice Žiža.

Mnenje s pridržkom pa so dobili SDS, Državljansko gibanje Resni.ca, predstavnik madžarske manjšine Ferenc Horvath in Konkretno, ki je nastopala v gibanju Povežimo Slovenija, izhaja iz sporočila Računskega sodišča.

Organizatorji so za stroške volilnih kampanj skupaj porabili 3.368.602 evrov. Na podlagi opravljenih revizij so organizatorji volilnih kampanj upravičeni do delnega povračila stroškov volilnih kampanj v znesku 324.000 evrov.

Za 330 tisoč evrov nepravilnosti in napak

Ugotovljeni znesek nepravilnosti in napak znaša skupaj 333.187 evrov. Deset organizatorjev je z volilnega računa poravnalo stroške v skupnem znesku približno 100 tisočakov, ki jih ni mogoče obravnavati kot stroške volilne kampanje. Osem organizatorjev je prejelo nedovoljene prispevke v skupnem znesku približno 15.000 evrov. Pet organizatorjev je plačalo stroške volilne kampanje v skupnem znesku 83.000 evrov z napačnega računa. Štirje organizatorji so prejeli nedovoljene brezplačne storitve občin, trije pa niso v celoti poravnali stroškov volilnih kampanj z volilnega računa v znesku skoraj 40.000 evrov. En organizator pa je prikazoval opravljene storitve po podcenjeni vrednosti, še navaja računsko sodišče.

Zaradi ugotovitev, povezanih z nedovoljenimi prispevki za volilno kampanjo, je moralo sedem organizatorjev volilne kampanje v humanitarne namene nakazati skupaj 13.826 evrov, en organizator pa mora to še narediti v okviru izvedbe popravljalnega ukrepa. Na podlagi zbranih dokazov v revizijah je računsko sodišče na inšpektorat za notranje zadeve, inšpektorat za medije in na tržni inšpektorat poslalo obvestila o zaznanih sumih storitve prekrškov, na Policijsko postajo Ljubljana pa naznanilo suma kaznivega dejanja.

Višji stroški volilnih kampanj

Računsko sodišče ugotavlja, da so stroški volilnih kampanj za volitve v državni zbor za leto 2022 za 37 odstotkov večji od primerljivih stroškov volilnih kampanj za volitve v državni zbor leta 2018, ki so tedaj znašali 2.445.313 evrov. Povprečen strošek volilne kampanje na stranko se je z 222.301 evrov na stranko v letu 2018 povečal na 374.088 evrov na stranko v letu 2022, kar je za več kot 68 odstotkov.

Iz opravljenih revizij izhaja, da je bila v letu 2022 pri večini list kandidatov volilna kampanja obsežnejša. Zgornja meja stroškov volilne kampanje je v letu 2022 znašala 679.773 evrov, pri čemer so stroški volilnih kampanj štirih organizatorjev presegli 80 odstotkov tega zneska.

Delno povračilo stroškov volilne kampanje je leta 2022 za 54 odstotkov preseglo delno povračilo, izplačano organizatorjem volilne kampanje leta 2018, in sicer zaradi višje udeležbe volivcev na volitvah v državni zbor in večjega števila veljavnih glasovnic.