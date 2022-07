Nikoli več

Val mračnih akordov cerkvenih orgel, pomešan z zamolklim tuljenjem volkov, je v sobo naplavil tri črne postave. Neslišno so se plazile ob steni. Lunin sij je osvetljeval njihove obraze brez oči, nosov in ust. Nenehno pogledovanje je razkrivalo njihov namen. Koža se je naježila. Srednja postava je stopila nekaj korakov naprej. Takoj zatem sta ji sledili še nekoliko višji kreaturi. Nerazumljive besede so vrele izza obrazov, ki niso bili obrazi. Kri v žilah je ledenela, okončine hromele, široko razprte oči so begale sem in tja. Razprte črne dlani so segle naprej. Telo se je poskusilo zliti s podlago, da bi se skrilo. Nohti so se v obrambi zarili v meso. Krik. In šestero rok je nenadoma močno pritisnilo. Skeleč vbod. Pritisk se je stopnjeval. Brezup. Vrtinec temačnih orgelskih kadenc je postopno posesal črne postave, glasove in mesečino. Tema. Tišina. Le prsti so se še nekaj minut poskušali krčevito oprijeti podlage.