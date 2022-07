Politika na vse strani

Slovenski predsednik Borut Pahor je včeraj spregovoril tudi za srbski časnik Politiko, nekoč zelo čislan tamkajšnji časopis, in pri tem med drugim, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, izrazil razumevanje za Srbijo. »Srbiji ni lahko. Vidim, da se moj prijatelj Vučić ne more popolnoma zanesti na evropsko prihodnost Srbije, zato se trudi ohranjati strateške odnose na vse strani. To pa je ob trenutnih geopolitičnih delitvah vse težje in težje,« je dejal Pahor.