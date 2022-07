Pahor je v intervjuju za časnik Politika ocenil, da se prav zdaj in prav v teh razmerah odloča o geopolitični usodi Zahodnega Balkana za nadaljnjih deset ali petnajst let. »Na tem prostoru se bodo učvrstile Rusija, Kitajska, Turčija in Zalivske države. Tega EU nikakor ne uspe spregledati,« je opozoril.

Slovenski predsednik je komentiral tudi rezultate nedavnih vrhov EU in Nata in izrazil razočaranje nad odločitvijo Evropskega sveta, da Bosni in Hercegovini ne podeli statusa kandidatke za članstvo v EU. »Dobro je, da je zaradi slovenske pobude BiH sicer dobila pozornost v zaključnem dokumentu,« je dejal Pahor, obenem pa obžaloval, da Evropski svet vztraja pri izpolnjevanju pogojev. »To lahko pomeni, da se bo nadaljeval začaran krog, iz katerega BiH ne bo izstopila, problemi pa se bodo kopičili,« je pojasnil.

Pahor: Srbiji ni lahko

Pahor je ocenil tudi zunanjepolitično delovanje srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Ta se zavzema za to, da Srbija postane članica EU, po drugi strani pa z unijo ne uskladi svoje zunanje politike, kamor spada tudi uvedba sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini.

»Srbiji ni lahko. Vidim, da se moj prijatelj Vučić ne more popolnoma zanesti na evropsko prihodnost Srbije, zato se trudi ohranjati strateške odnose na vse strani. To pa je ob trenutnih geopolitičnih delitvah vse težje in težje,« je dejal Pahor in izrazil željo, da se Srbija čim prej pridruži EU.

»Verjamemo, da bosta tako Srbija kot EU storili vse, da bi Srbija čim prej postala članica Evropske unije,« je poudaril Pahor in dodal, da spoštuje odločitev Srbije, da ne želi pripadati zvezi Nato. »Vojaška nevtralnost ni ovira, tudi v EU imamo nevtralne države. Dejstvo pa je, da ima EU skupno zunanjo in varnostno politiko, za katero želimo, da postane učinkovitejša, prvi pogoj za to pa je enotnost njenih članic,« je sklenil slovenski predsednik.