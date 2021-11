Oba predsednika sta po pogovorih poudarila odlično dvostransko sodelovanje med državama, ki je po Pahorjevih besedah pomembno za Slovenijo in Srbijo, pa tudi za regijo in za stabilnost v celotnem delu Evrope.

Kot je Pahor še povedal v izjavi po srečanju, ki so jo posredovali iz Urada predsednika republike, sta se z Vučićem predvsem pogovarjala o evropski perspektivi Zahodnega Balkana. »V njem sem vedno našel iskrenega sogovornika. Tudi če se v kakšni stvari nisva strinjala ali se ne, je vedno zelo pomembno razumeti stališča Srbije glede tega vprašanja in na ta način lažje razumeti proces, ki smo mu priča na Zahodnem Balkanu,« je povedal.

Ob tem je Pahor vnovič poudaril podporo vstopu držav Zahodnega Balkana v EU. To je po njegovih besedah pomembno za blaginjo tako ljudi v regiji kot v EU, zlasti v zadnjem času pa postaja odločilnega pomena za varnost. »Po moji oceni je proces vključevanja Zahodnega Balkana v EU prepočasen in se zaradi tega znova krepijo politike nacionalizmov in sprememb meja, ki so nevarni za ta mir in varnost,« je opozoril.

Tu morata po Pahorjevih besedah obe strani storiti več kot v zadnjih letih; EU z iskrenim pospešenim procesom pogajanj z državami, tako na dvostranski ravni kot v celoti.

Z Vučićem se strinjata, da če bi v relativno kratkem času EU uspelo odpreti vrata za vse narode in države v regiji, tega vzpona nacionalizmov in zamisli o spreminjanju meja ne bi bilo, je dodal Pahor. »Zato je v naravnem interesu EU, da ostane širitev na Zahodni Balkan na agendi komisije, sveta in parlamenta,« je prepričan.

Skrbijo ga nekateri procesi v regiji, danes morda še bolj kot pred leti. Kot je dejal, nekatere izjave, ki jih lahko slišimo, vzbujajo zaskrbljenost, rešimo pa jih lahko le s hitro uspešno širitvijo EU v ta del Evrope.

Spregovoril je tudi o iniciativi Odprti Balkan. Kot je dejal, nanjo v nasprotju z »večino kolegov« gleda z odobravanjem, ker je ne vidi kot alternativo širitvi EU na Zahodni Balkan, ampak kot vzporeden proces, ki navdihuje sodelovanje med narodi in državami v regiji in odpravlja nesporazume in probleme, ki bi lahko ogrozili mir in varnost, pa tudi gospodarsko blaginjo.

Pahor je spomnil, da bo v ponedeljek obiskal še Kosovo, kjer se bo srečal s predsednico Vjoso Osmani in premierjem Albinom Kurtijem ter obiskal slovenske vojake, ki so tam nameščeni.

Kot je napovedal, se bo pri sogovornikih na Kosovu zavzel za to, da bi prišlo do uresničitve bruseljskih dogovorov, ki tečejo v okviru dialoga med Beogradom in Prištino. Ta je zastal, a bi se moral nadaljevati, je opozoril.

Vučić je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal, da si v Beogradu želijo dobrega sodelovanja s Kforjem in spomnil, da del slovenskega kontingenta na Kosovu varuje samostan Visoki Dečani. Kot je dodal, pričakujejo, da bo določen datum skupne seje slovenske in srbske vlade v Sloveniji.

Vučić se je sicer danes v Beogradu ločeno sestal tudi s srbskim članom predsedstva Bosne in Hercegovine Miloradom Dodikom. Ta ga je seznanil z razmerami v BiH in, kot navaja Tanjug, »nadaljnjimi načrti Sarajeva za pospešitev procesa prevzemanja pooblastil in kompetenc oblastem v Republiki Srbski«.