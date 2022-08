V pogovorih s turškim zunanjim ministrom je Borut Pahor izrekel tudi pohvale Turčiji za posredniško vlogo med Rusijo in Ukrajino, zlasti glede sprostitve izvoza ukrajinskega žita, so pojasnili iz predsednikove delegacije.

Vojna v Ukrajini je bila sicer tudi glavna tema Pahorjevega nastopa pred turškimi diplomati, ki jih je nagovoril na posebno povabilo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Slovenski predsednik je opozoril, da je ruska agresija na Ukrajino v temeljih spodkopala že tako načeto zaupanje med Zahodom in Rusijo. Povrnitev tega zaupanja, ki lahko temelji le na pravičnem miru v Ukrajini, pa bo po njegovi oceni dolgotrajen in zapleten proces.

Bojazen, da bi meja med blokoma potekala po sredini Zahodnega Balkana

Eno glavnih vprašanj za mir in varnost v Evropi po njegovih besedah je, kje utegne potekati meja med dvema blokoma na Zahodnem Balkanu. »Če imamo prav, da v novo nastajajoči ruski vplivni sferi ni prostora za države, ki se potegujejo za članstvo v EU in Nato, potem se zdi, da bo Zahodni Balkan v novi geopolitični delitvi del Zahodnega sveta. Toda to je odvisno tako od Bruslja kot od držav na Zahodnem Balkanu,« je opozoril. A dlje kot traja proces širitve EU, bolj so te države po njegovih besedah izpostavljene ruskim apetitom ali vsaj povečanemu vplivu.

Opozoril je tudi na bojazen, da bi meja med obema blokoma potekala po sredini Zahodnega Balkana. »V tem smislu se mi zdi bistvena Bosna in Hercegovina. Poskušam storiti vse kar je v moji moči, da bi prepričal EU in Zahod, da se jo po hitri poti sprejme v EU in če je le mogoče tudi v Nato,« je dejal.

»V našem strateškem interesu je, da se izognemo novi blokovski delitvi sveta in novi hladni vojni,« je dejal Pahor. Za to pa je po njegovih besedah potrebno več naporov usmeriti v gradnjo in negovanje miru, pa tudi v učinkovitejše delovanje mednarodnih organizacij, kot sta Ovse in ZN.

Pahor: Potrebna je enotnost tako v EU kot v Natu

Vojna v Ukrajini poglablja in dopolnjuje probleme, ki jih pušča za sabo svetovna zdravstvena kriza, je opozoril predsednik, ki je spomnil, da je imel z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom do vojne v Ukrajini dobre odnose, taki so bili tudi odnosi med državama, a je agresija Rusije na Ukrajino te odnose »dramatično poslabšala«.

Poglabljanje gospodarskih in socialnih posledic vojne v Ukrajini bi lahko ogrozilo politično enotnost Zahoda in Evropske unije, kar se ne sme zgoditi, je dejal Pahor, ki meni, da je potrebna enotnost tako v EU kot v Natu, dokler v Ukrajini ne bo dosežen pravičen mir.

Pahor bo obisk v Turčiji nadaljeval v sredo, ko se bo sešel s turškim predsednikom Erdoganom ter nagovoril udeležence poslovne konference, ki jo prireja Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s turškim Združenjem za ekonomske odnose s tujino (DEIK). Pahorja v Ankari spremljata gospodarski minister Matjaž Han in državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin.