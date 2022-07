Mediji in navijači so v zadnjih dneh spet močno pogrevali možnosti, da bi Dragić, ki je v zadnji sezoni igral za Brooklyn Nets, lahko prestopil k Dallas Mavericks.

Toda to se ne bo zgodilo, vest o selitvi v vetrovno mesto je potrdil tudi sam košarkar, ki je danes na Švedskem pomagal Sloveniji do tesne zmage v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Šestintridesetletni Dragić ima za sabo pestro pot v ligi NBA, na njegovem seznamu delodajalcev so ob Brooklynu še Phoenix Suns, Houston Rockets, Miami Heat in Toronto Raptors, za omenjene je v povprečju dosegal po 13,7 točke na tekmo.

Zdaj bo oblekel dres Chicaga, ki ga je nekdaj za kratek čas nosil še en Slovenec Boris Gorenc (pred sezono 1997/98). Dragić je po poročanju ameriških medijev s Chicagom podpisal pogodbo, vredno 2,9 milijona dolarjev (2,8 milijona evrov).

Za Dragića bo to že 15. sezona v NBA, v prejšnji je na skupno 21 tekmah za Toronto in Brooklyn v povprečju dosegal po 7,5 točke in 4,1 podaje na tekmo.

Chicago je pred dnevi podpisal maksimalno, petletno in 215 milijonov dolarjev vredno pogodbo z Zachom LaVinom, pripeljal pa je tudi centra Andreja Drummonda, ki bo v dveh letih prejel 6,6 milijona dolarjev.

Biki so v prejšnji sezoni redni del končali na šestem mestu vzhodne konference, v prvem krogu končnice so jih izločili Milwaukee Bucks.