Zakaj ne bom več jedel rib

Zaradi kapitalizma ne bom več jedel rib. Pa ne zato, ker me jezi draginja. Na to, da nas pri vsakem izdelku, ki ga kupimo, pretirano oskubijo, sem se že navadil. Kapitalizem je pač tak. Poceni kupuje, drago prodaja. Delovno silo plača čim manj, najraje skoraj nič, samo zato, da ima več dobička. Čas beguncev, ki ponuja najcenejšo in najbolj brezpravno delovno silo, je za požrešne kapitaliste idealen. Kot lahko vsak dan vidimo, gre ponekod skoraj za novodobno sužnjelastništvo. Izdelke, ki nastanejo iz poceni surovin in slabo plačanega dela, podjetnik kapitalist dražje proda. Kaj dražje, pretirano drago! Pri globalnem kapitalizmu ne gre samo za dobiček, ki je še enkrat večji od vloženega kapitala, pač pa za dobiček, ki mora biti desetkrat, stokrat večji od resnične vrednosti izdelka. Če to ni brezmejna in nečloveška pogoltnost.