Časa ni več. Kar so kolesarji naredili do danes, so naredili. Medijskih pisanj o predvidenih favoritih je konec. Sledi 24 dni, v katerih bodo najboljši kolesarji na svetu prevozili 21 etap. Na 109. dirki po Franciji bodo morali premagati kar 3349,8 kilometra, na koncu pa bo v rumeno odet na Elizejske poljane v Parizu pripeljal le eden, ki si bo izboril večno slavo v svetu kolesarstva. Bo to Tadej Pogačar (UAE Emirates) tretjič, Primož Roglič (Jumbo-Visma) prvič, ali nekdo tretji? Odgovor bo znan v nedeljo 24. julija malce pred osmo uro zvečer.

Vsi navdušeni nad vzdušjem

Za kolesarji je že prvo uradno dejanje, saj so se veliki množici navijačev, ki se je zbrala v köbenhavnskem parku Tivoli, v sredo zvečer že predstavile vse ekipe. Prvi od Slovencev je na oder s svojo ekipo BikeExchange-Jayco zapeljal Luka Mezgec. »Niti predstavljati si nisem mogel, da bo toliko ljudi. Noro,« je bil navdušen 34-letnik, ki bo tretjič v karieri dirkal na francoski pentlji. »To je nekaj, kar bo v spominu ostalo za vedno,« je bil prav tako ganjen Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), ki je bil na seznam potnikov v Francijo dodan kot zadnji izmed peterice Slovencev.

Nad vzdušjem na odru v parku sredi Köbenhavna je bil navdušen tudi Primož Roglič. Njegova ekipa Jumbo-Visma je doživela še posebno topel sprejem, saj za nizozemsko moštvo vozi tudi največji danski zvezdnik v tem športu Jonas Vingegaard. »Vsi smo pogrešali to vzdušje. Zagotovo eden najlepših začetkov dirk. Bilo je celo ganljivo, predvsem za Jonasa, ki je stal ob meni. Sem ga opazoval in se je dotaknilo tudi nas,« je bil zelo dobre volje Zasavec. »Upam, da bo tako do konca,« pa je še dodal dvakratni branilec končne zmage Tadej Pogačar.

Ob izjemnih prizorih na predstavitvi ekip je bilo tako že jasno, da je bila izbira Danske za otvoritev dirke zadetek v polno. A po sproščenih obveznostih, ob katerih se vsi bali le okužbe z novim koronavirusom, ki ponovno razsaja v kolesarski karavani, je danes napočil čas, ko gre zares.

Po petih letih za uvod znova prolog

Že uvodni dan bo poskrbel za nekaj majhnih razlik med najboljšimi, saj kolesarje čaka 13,2-kilometrski prolog. Tovrstna otvoritev dirke bo na sporedu prvič po letu 2017, ko so se kolesarji v bitki z uro merili v Düsseldorfu. Primož Roglič je takrat debitiral na najpomembnejši dirki v svetu kolesarstva in bil je prvi favorit, da kot prvi Slovenec obleče rumeno majico vodilnega na dirki po Franciji (to mu je kasneje uspelo leta 2020). Njegove sanje v Nemčiji so se zrušile takoj po startu, saj je na spolzki cesti v dežju padel in nato zaostal. Tokrat uvodni dan še ne cilja na rumeno, tudi o slabih izkušnjah iz preteklosti ne razmišlja. Vse misli so usmerjene v letošnjo dirko. »Kar nekaj ovinkov. To bo zelo tehničen kronometer, a vseeno zelo hiter. Super izziv za prvi dan,« je nekdanji smučarski skakalec z mislimi že pri uvodnem dejanju Toura 2022.

Čim hitreje bo z današnjo etapo seveda poskušal opraviti tudi Tadej Pogačar. 23-letnik bo nastopil na svojem tretjem Touru, slabši kot prvi pa na koncu ni še bil. »Moj tretji nastop in res sem že zelo navdušen. Naredili smo vse, da smo odlično pripravljeni, in upam na tri tedne razburljivega kolesarjenja. Za našo ekipo je zelo uspešna sezona in upam, da ta trend nadaljujemo,« je pozitivno pred dirko naravnan Pogi. Zaradi napovedanega slabega vremena v poznopopoldanskih urah bodo najboljši kolesarji startali med četrto in peto uro popoldan (Roglič ob 16:20, Pogačar ob 17:05) in ne povsem pri koncu, kot so načrtovali po prvotnem scenariju.

Za preostalo slovensko trojico bo današnji prolog priložnost, da se dodobra ogreje za prihodnje etape. Najbolj nestrpno začetek pričakuje Matej Mohorič, ki ima po lanskih dveh etapnih zmagah tudi letos velike načrte. »Še nikoli v življenju nisem tako strukturirano garal za eno dirko,« je o pripravah na Tour povedal Mohorič, ki ima letos v svojem planu še posebej podčrtano peto etapo. Ob močni slovenski kolesarski zasedbi v glavnini ne smemo pozabiti omeniti, da bo vzdušje dodobra slovensko tudi v spremljevalnih vozilih. Za volanom enega izmed vozil Bahraina bo sedel Gorazd Štangelj, pri UAE Emirates pa bo navodila dajal Andrej Hauptman. x