Ko Vili pride na pomoč

Potem ko je že kazalo, da bo stranka SDS v jesenskem referendumskem boju proti aktualni vladi vnovič uporabila in zlorabila večnega političnega klovna Vilija Kovačiča, je prišlo do presenetljivega obrata: ker znameniti Vili ni zbral več kot 250 od potrebnih 2500 podpisov za naknadni zakonodajni referendum o vladi, so v SDS v hipu kar sami zbrali in vložili potrebne podpise; tej stranki to ni težko, saj v njej od nekdaj vlada trda janševska disciplina.