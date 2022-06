Maroške oblasti so v petek sprva sporočile, da je v poskusu prečkanja meje umrlo pet ljudi, nato pa so dodale, da je še 13 ljudi podleglo poškodbam.

Več kot 500 od približno 2000 migrantov je uspelo vstopiti na območje mejnega nadzora, potem ko so prerezali ograjo, je sporočila lokalna delegacija španske vlade.

Maroški uradnik iz bližnjega obmejnega mesta Nador je za prvo peterico žrtev dejal, da so umrli ob vdoru na mejo, pri čemer naj bi nekateri padli z vrha pregrade, ki ločuje obe strani.

To je bil prvi tovrsten množičen vdor, odkar sta Španija in Maroko prejšnji mesec popravila diplomatske odnose.

Slike v španskih medijih so prikazovale izčrpane migrante, ki so ležali na pločniku v Melilli, nekateri s krvavimi rokami in raztrganimi oblačili. Španski premier Pedro Sanchez je v govoru v Bruslju obsodil »nasilni napad«, za katerega je obtožil »mafijo, ki trguje z ljudmi«.

Mohamed Amine Abidar, aktivist iz Maroškega združenja za človekove pravice, je dejal, da od maroških oblasti zahtevajo celovito, hitro in resno preiskavo, ki naj ugotovi kdo je odgovoren za tragedijo na meji. Nevladnik je odgovorne pozval, naj ne pokopljejo umrlih pred koncem te preiskave.

Iz združenja so še sporočili, da je ta »prava katastrofa« posledica novega maroško-španskega partnerstva.