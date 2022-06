Saj tisti, ki smo minuli konec tedna tekali od črpalke do črpalke v želji, da bi – ne glede na ceno – napolnili svojega jeklenega konjička, nismo nikoli trdili, da so trgovci z bencinom delali kar koli »kršitvenega«. Samo malo so se delali, da bencina nimajo – ker da niso mogli tako na hitro polniti zalog, kakor smo mi hoteli na veliko polniti rezervoarje – ker so vedeli, da ga bodo dva, tri dni kasneje dosti dražje prodajali. Inšpektorata, ki bi takšno »ekonomsko upravičeno« dejanje naftnih trgovcev ocenilo kot »kršitev«, pa pri nas še nismo izumili.