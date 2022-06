Vlada je z danes sprejetima uredbama začasno odpravila obračunavanje prispevka za energetsko učinkovitost in prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije tudi pri določanju cene dizla na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah.

Okoljskim dajatvam, ob omenjenih še dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, se je država že odpovedala na bencinskih servisih zunaj avtocest, kjer veljata cenovna regulacija in omejitev marž. Na avtocestnem omrežju so cene od torka medtem liberalizirane.

Zdaj želi vlada z začasno odpravo obračunavanja dveh okoljskih prispevkov za vse tiste, ki bodo točili dizel na avtocestnem omrežju, doseči znižano ceno in jo približati regulirani ceni na bencinskih servisih zunaj avtocest. Medtem ko je zunaj avtocest najvišja dovoljena cena dizla pri 1,848 evra za liter, se na bencinskih servisih zunaj avtocest trenutno giblje pri nekaj več kot dveh evrih za liter.

Vlada bo sprejeti uredbi zdaj poslala v objavo na Uradni list, veljati bosta začeli naslednji dan po objavi, je po seji vlade povedal minister za infrastrukturo Bojan Kumer. V najboljšem primeru bi tako lahko veljali s petkom.

Za dodatno prilagoditev cen navzdol pa vlada od trgovcev pričakuje, da takoj po začetku veljavnosti uredb svojo maržo za dizel na avtocestah prilagodijo regulirani marži zunaj avtocest. Kumer se zaveda, da je pri oblikovanju cen lahko nekaj zamika, a ta ne bi smel biti daljši od dneva ali dveh.

Kumer: Ukrep bo trajal mesec ali dva

Po Kumrovih besedah gre pri danes sprejetem ukrepu za kratkotrajen ukrep, ki naj bi trajal mesec ali dva, več pa ne.

Ministra veseli občutnejše padanje cen na naftnem trgu v zadnjih dneh, kar po njegovih besedah budi upe, da bo cena pogonskih goriv lahko sčasoma padla.

S tem je vlada, kot pravi Kumer, zaključila en del pogajanj z avtoprevozniki, od njih pa je prejela zagotovila, da se pri polnjenju rezervoarjev tovornjakov ne bodo množično prestavljali na servise zunaj avtocestnega omrežja. S tem omogočamo normalizacijo tako glede cen kot glede neprekinjene oskrbe bencinskih servisov in mirimo strahove iz zadnjih dni, je prepričan minister.

Po današnjih zagotovilih trgovcev s pogonskimi gorivi so ti, tako Kumer, sicer uspešno napolnili zaloge in jih povrnili na normalne raven.

Vmesnega poročila tržnega inšpektorata glede dogajanja na bencinskih servisih v dneh pred uvedbo novega načina regulacije cen zunaj avtocestnih omrežij minister ni želel komentirati. Neuradno je po njegovih besedah prišlo do zelo velikega povečanje točenja goriv, predvsem zunaj urbanih naselij. V dogajanje bi se morali morda po njegovem mnenju vključiti tudi drugi organi. Vlada je po njegovem prepričanju dala dovolj časa in minuli teden dovolj zgodaj sprejela in predstavila ukrepe, da bi se lahko tako trgovci kot potrošniki na nov sistem prilagodili.

Na vprašanje, zakaj so se v današnjem drugem koraku omejili le na dizel, je minister pojasnil, da je cena dizla višja, ker bolj obremenjuje okolje, obenem pa je to gorivo pomembnejše za gospodarstvo in lahko tudi bolj vpliva na inflacijsko spiralo v nadaljevanju. Obenem so želeli ohraniti čim več zelenih dajatev na bencinu.

Vlada je sicer s 1. julijem napovedala tudi omilitvene ukrepe za javni potniški promet, a pogajanja o tem po Kumrovih besedah še tečejo. Prav tako ni omenjal še nobenih ukrepov za kmetovalce.

V Petrolu so ta teden omenjali dogovor z vlado, da bo država strošek dodajanja biokomponent v gorivo, ki se po novi z najvišjo določeno maržo regulirano ceno prodaja zunaj avtocest, družbi povrnila. Kumer je danes povedal, da je obveznost vmešavanja biokomponente v bencin in dizel izražena na letni ravni. Kot pravi, bi jo lahko trgovci bolj intenzivno vmešavali zunaj prvega dvomesečnega obdobja znižane marže. Če pa bo pritisk na trgovce prevelik, bo strošek prevzela država, je napovedal.

Vlada se bo sedaj lotila priprave ukrepov za kmetijstvo in prehranski sektor, v naslednji fazi pa sledi naslavljanje energetske draginje pri plinu in elektriki. Kumer je potrdil besede predsednika vlade Roberta Goloba, da razmišljajo o regulaciji cen za gospodinjstva, ranljive odjemalce in mala ter srednja podjetja. Ne moremo vrniti cen na obdobje pred draginjo, a lahko jih omejimo vsaj na znosno raven za prebivalstvo, je strnil.