Kuskus je malce posebna testenina z zanimivim imenom, izjemno priljubljena in razširjena predvsem na severu Afrike, pogosto se na krožnikih znajde tudi na Bližnjem vzhodu, posvojili pa so jo celo Francozi. Že v Kuharski knjigi Magreba in Andaluzije iz 13. stoletja je opisan kot »po vsem svetu znana« jed. Natančna zgodovina kuskusa ni znana in okrog nje se krešejo različna mnenja. Medtem ko zgodovinarka Lucie Bolens trdi, da so ga pripravljali že okrog leta 200 pred našim štetjem, je verjetnejša razlaga priznanega prehranskega zgodovinarja Charlesa Perryja, da kuskus ne sega tako daleč v zgodovino in da so ga Berberi v Alžiriji in Maroku iznašli med 11. in 13. stoletjem.

Ne glede na to je povsem jasno, da to drobno testenino danes izdelujejo iz trde pšenice, nekoč pa so jo iz prosa, kar počnejo spet vse pogosteje. Povsod po Evropi, predvsem pa v Franciji, državi s številnim arabskim prebivalstvom, kuskus zelo pogosto zaide v domače kuhinje, in to iz povsem praktičnih razlogov. Gre namreč za zdravo, hranljivo, lahko prebavljivo in predvsem okusno jed, ki jo lahko namesto riža ali klasičnih testenin uporabimo kot prilogo ali odlično osnovo za glavno oziroma samostojno jed. Kuskus je na voljo v domala vsaki samopostrežni, priprava pa je izredno hitra in preprosta ter ne zahteva kuhanja: le prilijemo vrelo vodo, solimo in premešamo ter pustimo, da zrna nabreknejo.

Te najdrobnejše testenine po tradicionalnem receptu pridobivajo tako, da zrnca pšeničnega zdroba poškropijo z vodo in jih z dlanmi zvaljajo v majcene kroglice, ki jih posujejo s fino mleto moko, da se ne sprimejo. Na koncu vse skupaj presejejo in predrobna zrnca, ki skupaj z moko padejo skozi sito, ponovno obdelajo na enak način, proces pa se ponavlja tako dolgo, da se porabi ves material in se vsa zrna oblikujejo v majcene kroglice. Opravila, ki traja več dni, se v severnoafriških deželah lotijo družno: pripravijo ogromne količine kuskusa in ga posušijo na soncu, enkratna zaloga pa traja več mesecev.

Kuskus tradicionalno pripravljajo z zelenjavo in predvsem ovčjim ali piščančjim mesom, z ribo, redkeje z govedino, v Afriki pa pogosto tudi s kameljim mesom. Z izjemo slednjega se brez težav držimo tega vodila, nič pa ne bo narobe, če ob tem eksperimentiramo. S čim vse lahko pripravimo denimo rižoto? Kar gre z rižem ali z običajnimi testeninami, bo zagotovo šlo tudi s kuskusom. Enako velja za sladke jedi – pokusite ga z maslom, medom, cimetom, oreščki, rozinami in smetano.

Aromatični kuskus s piščančjimi bedri Sestavine za 4 osebe 4 velika piščančja bedra, 4 stroki česna, ½ žličke zmlete paprike, 3 žlice oljčnega olja, 200 g kuskusa, 5 dl čiste piščančje (ali goveje) juhe, 4 rezine limone, 1 svež čili ali feferon (po želji), sol in sveže zmlet poper, 1 vejica peteršilja. Priprava 1 Pečico segrejemo na 200 °C, juho zavremo. En strok česa stisnemo in ga v lončku zmešamo z zmleto papriko, ščepom soli, ščepcem popra in 1 žlico olja. Očiščena piščančja bedra s tem dobro natremo (če imamo čas, naj malo počivajo in se marinirajo). Pekač z debelim dnom in ognjevarnimi ročaji pristavimo in dobro segrejemo, nato vanj vlijemo za 1 žlico olja in dodamo piščančja bedra. Pečemo, da meso dobi zlato rjavo skorjico in zlahka odstopi od posode, približno 3–4 minute na vsaki strani. Meso odstranimo iz ponve in shranimo na toplem. 2 V isti pekač dodamo preostalo olje (1 žlico), dva nasekljana stroka česna in kuskus ter na majhnem ognju počasi pražimo približno 2–3 minute, da česen zadiši in se kuskus malce popeče (pazimo, da ne prismodimo!). Dodamo vrelo piščančjo juho, da se rjava skorjica z dna pekača raztopi (pomagamo si z leseno lopatko). Zmes zavremo. 3 Meso damo nazaj v pekač, premešamo ter okrasimo z rezinami limone in narezanim čilijem (po želji). Pekač postavimo v pečico in pečemo, da se meso speče do konca – približno 15 minut. Jed posujemo z nasekljanim peteršiljem in postrežemo. Čas priprave in kuhanja: 30 minut

Sveža grška omaka caciki Potrebujemo 1 večjo kumaro, 600 g grškega jogurta, 4 velike stroke česna, 4 žlice​ oljčnega olja, 2 žlici vinskega kisa, 1 žličko soli, 1 vejico svežega koprca, 4 oljke. Priprava Kumaro drobno naribamo in skozi kuhinjsko krpo ožamemo. Česen olupimo in stisnemo. V veliki skledi zmešamo naribane kumare, jogurt, česen, čim boljše ekstra deviško oljčno olje, kis in sol. Pokrijemo in čez noč postavimo v hladilnik. Preden postrežemo, nasekljamo svež koprc in ga primešamo. Caciki lahko razdelimo v 4 skodelice, v vsako dodamo eno oljko in pokapamo z oljem (kot na sliki). Dodamo lahko tudi nekaj listkov sveže poprove mete. Postrežemo ohlajeno s svežim kruhom ali grisini za pomakanje.