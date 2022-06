Osrednje prizorišče bo na Trgu Leona Štuklja, za družine bo dogajanje ob prenovljeni promenadi v Mestnem parku, ulično gledališče bo na Glavnem trgu. Na Lentu, kjer je festival nastal, bo zaradi načrtovane obnove tega dela mesta dogajanje le v Sodnem stolpu in pri Vodnem stolpu.

»Festival Lent prinaša kot vsako leto - spremembe,« je povedal prvi mož festivala, direktor Narodnega doma Maribor Vladimir Rukavina. Proračun festivala ostaja v višini okoli milijon evrov. Župan Saša Arsenovič je pa je dejal. da je 30 let dolga tradicija, ki jo je treba ohraniti tudi za prihodnje generacije. »V mestu veliko delamo na tem, da bi se festival vrnil k svojim koreninam, torej k reki, zato urejamo nabrežje in tako pridobivamo nove prostore, ki jih bo kreativna ekipa Narodnega doma zagotovo znala dobro izkoristiti,« je dejal.

Prvi Festival Lent so v Mariboru priredili leta 1993. »Ko smo pripravili prvega, nas je gnala želja dokazati, da Maribor ni sivo in mrtvo mesto, temveč v njem brbota od ustvarjalnosti. Danes o sivini ni ne duha ne sluha, festival, ki je mesto postavil na svetovne zemljevide, pa iz leta v leto uspešno piše nove zgodbe in ustvarja nove presežke,« navajajo v Narodnem domu.

Med nastopajočimi orkester Srbskega narodnega gledališča

Poleg stalnih gostov, kot so Magnifico, Bajaga in Vlado Kreslin, med drugim napovedujejo nastop zasedbe Laibach, Vlatka Stefanovskega s 40-članskim folklornim ansamblom Tanec ter koncert Rock opera v interpretaciji orkestra in zbora Srbskega narodnega gledališča ter Big banda iz Novega Sada. S slednjim bodo obeležili deset let, odkar je bil Maribor Evropska prestolnica kulture. Ta naziv namreč letos nosi Novi Sad.

Letos bodo v okviru festivala ponovno izvedli Folkart s folklornimi skupinami z drugih kontinentov, Artkamp z dogajanjem za družine v Mestnem parku, Živa dvorišča in festival uličnega gledališča Ana Desetnica na Lentu. Pri Vodnem stolpu bosta združena Jurčkov in Večerov oder z glasbenimi koncerti, v Dvorani Union Salon glasbenih umetnikov s klasično glasbo, v Vetrinjskem dvoru komedija in stand up.

Zaradi obnove Lenta ne bo Sladolenta s predstavitvijo vrhunske kulinarike, prav tako so že pred leti opustili za ta festival značilni plavajoči oder na Dravi.

Doslej so v Narodnem domu našteli skoraj 12 milijonov obiskovalcev Festivala Lent.