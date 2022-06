Asketsko življenje

Bienale industrijskega oblikovanja je nastal leta 1961 v odgovor mednarodni uspešnosti ljubljanskega grafičnega bienala. Prikazoval je mednarodne in domače vrhunce na področju oblikovanja unikatnih izdelkov in industrijskega oblikovanja, tako da je uspešno krmaril med oddelki za kulturo, gospodarsko zbornico in industrijo ob visokih standardih selekcije. Kljub nenehnim prizadevanjem vodstva za vzpostavitev bienala kot platforme oz. odrivne deske do trga za izvirne domače oblikovalske rešitve, mu to ni uspelo. Z razpadom prejšnje države in uničenjem južnih trgov skupaj z velikimi industrijskimi podjetji, je bienale bolj ali manj uspešno krmaril med velikimi dosežki preteklih let in sodobnimi domačimi in tujimi izdelki, dokler ni svojih mednarodnih ambicij zadovoljil z razširjenim pojmovanjem oblikovanja, ki presega oblikovalske izdelke in rešuje vsesplošne probleme mestnega prevoza, razmerja z birokracijo in trajnostnega razvoja.